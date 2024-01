Gastro-Kritik: Im Nuva dreht sich alles um die Wolkenpizza des Weltmeisters

Von Katharina Indrich - vor 49 Min. Artikel anhören Shape

Lange stand die ehemalige Komödie in der Augsburger Altstadt leer. Nun liegt der Fokus dort auf neapolitanischer Pizza. Geteilt wird sie mit einem besonderen Werkzeug.

Luftig leicht wie eine Wolke soll sie sein, die Pizza, die in der früheren Komödie auf den Tisch kommt. Anfang Dezember zog wieder gastronomisches Leben in das renovierte Gignoux-Haus ein. Im Nuva, abgeleitet von nuvola, der Wolke, ist das Ziel klar: Hier wollen sie mit ihrer fluffigen neapolitanischen Version des italienischen Klassikers die Augsburger in den Pizzahimmel entführen. Zum Einsatz kommen ausgewählte Zutaten aus der Umgebung rund um Neapel.

Mithilfe einer Checkliste, die 30 Punkte umfasst, entsteht aus dem eigens für die Wolkenpizzas hergestellten Nuvola-Mehl die Grundlage für 15 Pizzen. Nach Rezepten des Pizzaweltmeisters Vincenzo Capuano, in der offenen Küche vor den Augen der Gäste. „Unsere Karte ist kurz. Wir fokussieren uns auf wenige Varianten und konzentrieren uns darauf, sie perfekt auf den Tisch zu bringen“, sagt Domagoj Mihetec, Geschäftsführer des Nuva Restaurants in Augsburg." Das Restaurant betreibt er als Franchisenehmer.

