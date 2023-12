Neuer Italiener eröffnet im Gignoux-Haus, Kappeneck mit neuem Konzept

Das italienische Restaurant Nuva hat im sanierten Gignoux-Haus in Augsburg eröffnet. Im umgebauten Kappeneck ergänzt nun ein Barbetrieb das Speisenangebot.

Die beiden Adressen sind in Augsburgs Gastronomie bekannt, doch zuletzt waren beide Lokale längere Zeit geschlossen. Beim Kappeneck, das in der Straße Am Kappeneck liegt, dauerte es bis zur Wiedereröffnung einige Monate, doch jetzt ist es soweit. Der Name ist geblieben, das Konzept ist neu. Mitten in der Altstadt liegt das Gignoux-Haus, der vielen Menschen als Standort der ehemaligen Komödie vertraut ist. Das Gebäude wurde für einen Millionenaufwand saniert und ist mittlerweile wieder bewohnt. Jetzt ist ein italienisches Lokal eingezogen.

Das Al Teatro ist gegangen, jetzt ist das Nuva da

Zum Komplex gehören im Erdgeschoss Restaurant-Räume, die früher vom Chef des Al Teatro betrieben wurden. Wegen der Umbauten zog dieses italienische Lokal vor Jahren um. Es sitzt jetzt in der Altstadt bei St. Ursula. Ein Italiener ist gegangen, ein anderer Italiener ist gekommen: Das Lokal Nuva hat jetzt im Gignoux-Haus geöffnet. Nuva ist eine Kette. In Berlin, Bielefeld und Leipzig ist sie ebenfalls vertreten.

Das italienische Lokal Nuva sitzt jetzt im Gignouxhaus in der Altstadt. Foto: Anna Kondratenko

Die Besonderheit: Es gibt nahezu ausschließlich Pizzen. Es handelt sich nach Auskunft der Betreibers um neapolitanische Pizzen. Geschnitten werden sie mit einer Schere. Dies sei als Hommage an die Pizzabäcker aus Neapel zu verstehen. Geöffnet hat das Lokal in der Altstadt täglich. Es kann ausschließlich mit Karte gezahlt werden, Bargeld ist nicht erwünscht.

Ehemaliger Kappeck-Gastronom geht auf den Stadtmarkt

Das Kappeneck war viele Jahre lang eine beliebte Adresse. Ende Juni schloss Helmut Hengelmann das Lokal. Der Gastronom konzentriert sich künftig auf einen Imbissstand am Augsburger Stadtmarkt. Ein passender Nachfolger fürs Kappeneck wurde im Sommer gefunden. Sandro de Nobili, der zuvor seit 2016 im Viktor im Bismarckviertel als Chefkoch tätig war, stieg ein. Am Samstag fand die Eröffnungsfeier statt.

Das Kappeneck hat unter neuer Führung wiedergeöffnet. Foto: Anna Kondratenko

Das Kappeneck ist nun kein reines Speiselokal mehr. Der neue Wirt hat den Barbereich ausgebaut. Dies führt zu geänderten Öffnungszeiten. Von Mittwoch bis Samstag geht es um 17.30 Uhr los. Geöffnet ist am Mittwoch und Donnerstag bis Mitternacht. Freitags und samstags geht es bis 1 Uhr.