Gastro-Kritik: So isst man im neuen "Dragone" in der Wintergasse

Von Miriam Zissler - vor 9 Min. Artikel anhören Shape

Das italienische Traditionslokal in Augsburg hat wiedereröffnet. Es heißt nun "Al Drago". Inhaber Raffaele Dragone setzt auf Neuerungen und Bewährtes.

Einmal Dragone, immer Dragone? Raffaele Dragone betreibt seit Jahren ein Restaurant in Göggingen und einen Lieferservice. In seinem neuen Lokal in der Wintergasse in der Innenstadt, das er von seinem Vater Antonio übernahm, als dieser im Sommer einen Insolvenzantrag stellen musste, will er aber eigene Akzente setzen. Das macht sich im Namen des Lokals, in der Speisekarte und im Ambiente bemerkbar.

In den vergangenen Monaten war Raffaele Dragone vor allem als Handwerker aktiv. Fast 50 Jahre lang betrieb sein Vater Antonio die Pizzeria Dragone in der Wintergasse. Nachdem das Lokal geschlossen worden war, gab es viel zu tun: Die Elektrik, sanitäre Anlagen und das Lichtsystem wurden erneuert, die Wände verputzt. "Wo ich konnte, habe ich mit angepackt", sagt der 44-Jährige. Daneben haben der neue Chef und seine Frau Stefanie am Aussehen des Lokals gefeilt. Ihr Ziel: Stammgäste sollen sich in ihrem Lokal wohlfühlen und lieb gewonnene Details wiederfinden, dennoch soll eine neue Handschrift erkennbar werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .