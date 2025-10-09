Edel essen ohne steife Regeln: Was das neue Restaurant „Untitled“ seinen Gästen bietet

Wer Huy Nguyen kochen sieht und später seine Gerichte auf dem Teller hat, versteht schnell, worum es ihm geht: um Ruhe, Präzision und gutes Essen. Der 28-jährige Koch mit vietnamesischen Wurzeln hat nach Stationen in Spitzenküchen wie dem vegetarischen Sterne-Restaurant „Cookies Cream“ und dem Drei-Sterne-Haus „Rutz“ in Berlin in Augsburg mit dem „Untitled“ seinen Traum verwirklicht – ein Ort, an dem Fine Dining, also gehobene Gastronomie, seine Förmlichkeit verliert. „Ohne Dresscode, ohne steife Regeln“, heißt es auf der Website des neuen Lokals. Stattdessen soll es um „echte Verbindung“ gehen – und um Gerichte, die eine Geschichte erzählen. Hält das Restaurant sein Versprechen?

Vietnam trifft europäische Kochkultur. Das bietet das neue Lokal in der Klinkertorstraße. Vietnamesische Küche trifft auf europäische Einflüsse.

Ambiente: Das „Untitled“ ist ein kleines, feines Lokal mit Platz für gerade einmal 20 Gäste. Die Einrichtung wirkt vom Japandi-Stil inspiriert – eine Kombination aus skandinavischer Klarheit und japanischem Minimalismus – mit viel Grau, Beige und hellem Holz. Abstrakte, unaufdringliche Kunst, dezentes Licht und eine kleine Winkekatze auf dem sonst schlicht eingedeckten Tisch verleihen dem Restaurant Ruhe und Persönlichkeit. Holzstäbe gliedern den Raum, dezente instrumentale Musik – später auch leiser Rap – untermalt das Erlebnis. Durch den offenen Tresen mit grünen Fliesen und Kochbüchern, darunter ein Exemplar des dänischen Drei-Sterne-Restaurants „Noma“, kann man das Küchenteam beim Anrichten beobachten. Wer mag, hat zudem durch ein Fenster zur Küche direkten Blick auf den Herd.

„Untitled“ in Augsburg: Was auf der Speisekarte steht

Speisekarte: Die À-la-carte-Karte ist wie ein Degustationsmenü aufgebaut, die Gerichte sind zum Teilen gedacht. Sie ist kompakt, saisonal und kreativ: Alle zwei Wochen wechseln zwei Gerichte. Ein zweiteiliger Gruß aus der Küche – ein Kartoffel-Tartelette sowie süß-saure Karotten-Cannelloni – stimmt auf die Aromen ein. Die Speisen verbinden vietnamesische Einflüsse mit moderner europäischer Technik und regionalen Zutaten, etwa vom Bach-Bauernhof in Holzheim. Der bestellte Chicorée mit Miso, Koriander und Gurke überzeugt durch die sanfte Miso-Note und die Frische der Kräuter. Das Huhn mit Kaffirlimette, Pho und Frühlauch kombiniert zarte Texturen und einen reduzierten Pho-Sud zu einem ausgewogenen Gericht. Die Kartoffel mit schwarzem Knoblauch, Sate und Erdnuss bleibt im Vergleich etwas blass. Das Dessert – Kirschsorbet, Buchweizen gebrannt wie Mandeln, Zartbitter-Mousse und Minze – zeigt hingegen umso mehr, wie schön Textur, Frische und Optik zusammenspielen können. Das Getränkeangebot mit Wasser, Säften, Kombucha, Bier sowie einer guten Weinauswahl ergänzt die Speisen.

Amuse Bouche im „Untitled": ein Kartoffel-Tartelette mit eingelegten und frittierten Kartoffel-Brunoise sowie Karotten-Cannelloni mit süß-sauer marinierten Karottenscheiben.

Preise: Das „Untitled“ bietet Casual Fine Dining zu fairen Preisen: Auf der aktuellen Karte gibt es Gerichte ab 12 Euro, Speisen mit Fleisch oder Fisch bis 27 Euro, das Dessert für 13 Euro. Auch die Getränkepreise sind moderat.

Service: Reservierungen sind problemlos online möglich. Das Team erklärt die Gerichte, ihre Zutaten und die empfohlene Reihenfolge beim Genuss – zurückhaltend, aber aufmerksam. Lediglich bei der Weinberatung blieb der Service hinter dem ansonsten hohen Niveau zurück.

Barrierefreiheit: Das Restaurant, das in der Klinkertorstraße zu finden ist, ist nicht barrierefrei. Das Gebäude steht den Betreibern zufolge unter Denkmalschutz, weshalb baulichen Veränderungen nicht möglich gewesen seien.

Öffnungszeiten: Mittwochs bis samstags von 18 bis 23 Uhr.

Neues Restaurant „Untitled“: Eine schöne Auszeit zu einem fairen Preis

Fazit: Ein Abend im „Untitled“ in Augsburg fühlt sich an wie ein Besuch bei Freunden, die ambitioniert kochen können. Man kommt entspannt an, die Atmosphäre ist locker, die Köche präsent – und jeder Teller zeigt, wie viel Leidenschaft und Präzision in der Küche steckt. Küchenchef Huy Nguyen verbindet vietnamesische und europäische Einflüsse mit regionalen Zutaten und kreativen Ideen. Ein Abend hier ist eine schöne Auszeit – zu einem fairen Preis. Wir sehen uns wieder.

In unserer Rubrik „Reingeschmeckt“ testen wir neue Lokale als zahlende Gäste, ohne vorherige Absprachen mit den Restaurants. Fotos entstehen im Nachgang.