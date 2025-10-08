Icon Menü
Augsburg: Gastronom Helmut Wiedemann kandidiert für WSA

Augsburg

Gastronom Helmut Wiedemann kandidiert für WSA

Der Winterlandbetreiber soll die Liste von „Wir sind Augsburg“ anführen. Stadtrat Peter Grab will nicht ganz oben stehen.
    • |
    • |
    • |
    Helmut Wiedemann soll für "Wir sind Augsburg" als Spitzenkandidat bei der Augsburger Kommunalwahl antreten. Helmut Wiedemann kandidiert für die WSA als Spitzenkandidat auf der Stadtratsliste.
    Helmut Wiedemann soll für "Wir sind Augsburg" als Spitzenkandidat bei der Augsburger Kommunalwahl antreten. Helmut Wiedemann kandidiert für die WSA als Spitzenkandidat auf der Stadtratsliste. Foto: Joachim Schafnitzl

    Die Wählervereinigung WSA will bei der Kommunalwahl im März 2026 mit Helmut Wiedemann als Spitzenkandidat auf der Stadtratsliste antreten. Wiedemann ist als Betreiber des „Winterlandes“ vor der City-Galerie bekannt und ist darüber hinaus als Immobilien-Projektentwickler tätig. „Ich bin kein Politiker – und das ist gut so. Ich bin mit Herzblut Unternehmer. Doch eben weil politisch in Augsburg seit einigen Jahren und besonders aktuell vieles schiefläuft, möchte ich all meine Kompetenz im Stadtrat einbringen und meinen Teil dazu beitragen, unsere schwäbische Metropole wieder stark und bürgerfreundlich zu machen“, so Wiedemann.

    Der frühere Bürgermeister Peter Grab, der aktuell für „Wir sind Augsburg“ im Stadtrat sitzt und WSA nach seinem Weggang von Pro Augsburg vor elf Jahren mit aus der Taufe gehoben hatte, hatte bereits vor einigen Tagen angekündigt, nicht als Spitzenkandidat anzutreten. Unklar ist, ob WSA einen OB-Kandidaten aufstellen wird oder darauf verzichtet. Mitte Oktober will WSA die Stadtratsliste aufstellen. (skro)

