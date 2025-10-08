Gastronom Helmut Wiedemann kandidiert für WSA

Die Wählervereinigung WSA will bei der Kommunalwahl im März 2026 mit Helmut Wiedemann als Spitzenkandidat auf der Stadtratsliste antreten. Wiedemann ist als Betreiber des „Winterlandes“ vor der City-Galerie bekannt und ist darüber hinaus als Immobilien-Projektentwickler tätig. „Ich bin kein Politiker – und das ist gut so. Ich bin mit Herzblut Unternehmer. Doch eben weil politisch in Augsburg seit einigen Jahren und besonders aktuell vieles schiefläuft, möchte ich all meine Kompetenz im Stadtrat einbringen und meinen Teil dazu beitragen, unsere schwäbische Metropole wieder stark und bürgerfreundlich zu machen“, so Wiedemann.

Der frühere Bürgermeister Peter Grab, der aktuell für „Wir sind Augsburg“ im Stadtrat sitzt und WSA nach seinem Weggang von Pro Augsburg vor elf Jahren mit aus der Taufe gehoben hatte, hatte bereits vor einigen Tagen angekündigt, nicht als Spitzenkandidat anzutreten. Unklar ist, ob WSA einen OB-Kandidaten aufstellen wird oder darauf verzichtet. Mitte Oktober will WSA die Stadtratsliste aufstellen. (skro)