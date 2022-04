Gebete, Geld und Gastronomen: Augsburg setzt sich für Ukraine-Flüchtlinge ein

Rund 4000 Schüler der Augsburger Schulwerksschulen haben mit Bischof Bertram Meier auf dem Ulrichsplatz für Frieden auf der Welt und in der Ukraine gebetet. Die Hilfsbereitschaft ist groß.

Das Schulwerk der Diözese Augsburg setzte im Schneeregen am Freitag ein Zeichen gegen den Krieg: Rund 4000 Schülerinnen und Schüler der Augsburger Schulwerksschulen versammelten sich zu einem Friedensgebet auf dem Augsburger Ulrichsplatz. Zusammen mit Bischof Bertram Meier, Weihbischof Florian Wörner und dem Vertreter der apostolischen Exarchie der katholischen Ukrainer, Pfarrer Pizo, wurde für Frieden in der Ukraine und auf der ganzen Welt gebetet.

18 Bilder Friedensgebet für Ukraine: Rund 4000 Schüler versammeln sich am Ulrichsplatz Foto: Silvio Wyszengrad

+++

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtwerke Augsburg (SWA) haben 15.635 Euro für den Ukrainischen Verein Augsburg gesammelt. Die Spendensumme wurde innerhalb einer Woche gesammelt und wird von den SWA nochmals verdoppelt. Somit können 31.270 Euro übergeben werden. Von dem Geld werden sowohl notwendige Güter beschafft, die in die Ukraine gesendet werden, als auch Flüchtende hier vor Ort unterstützt, je nachdem, was gerade benötigt wird. Dabei arbeitet der Verein eng mit der Stadt Augsburg zusammen.

Stellvertretend für die SWA-Mitarbeitenden hat Sophia Stelzl mit SWA-Geschäftsführer Walter Casazza (Mitte) Spenden an Andrii Rymlianskyi vom Ukrainischen Verein Augsburg übergeben. Foto: Thomas Hosemann, Swa

+++

Unternehmen der Augsburger Weltbild-Gruppe engagieren sich ebenfalls an vielen Stellen für Flüchtlinge aus der Ukraine. Der Berliner E-Commerce-Anbieter für Kindersachen und Spielzeuge Tausendkind.de unterstützt etwa ukrainische Flüchtlingskinder mit dringend benötigten Dingen wie Wäsche, Socken, Schlafanzügen, Schuhen und Hausschuhen sowie Jacken und Mützen. 14 große Pakete gingen direkt an den Ukrainischen Verein in Augsburg. In enger Abstimmung mit der Vorsitzenden des Ukrainischen Vereins, Olena Yaremko, wurden die Hilfsgüter ausgesucht. Auch das Weltbild Outlet in Lechhausen stellte spontan eine umfangreiche Lieferung an Kinderkleidung und Schuhen für die Kinder und Erwachsenen aus der Ukraine zusammen. Hilfsgüter in Höhe einer fünfstelligen Eurosumme wurden insgesamt bereitgestellt. Daneben hilft das Tochterunternehmen Papagei, Digital Learning Solutions, beim Ankommen in Deutschland und beim Erlernen der Sprache mit kostenlosen Deutschkursen.

Lesen Sie dazu auch

+++

Mit einer Spendenaktion für den Ukrainischen Verein solidarisierte sich kürzlich die Initiative für Flüchtlinge Augsburg (Iffa). Die Selbsthilfeorganisation wurde 2018 von etwa 300 Freiwilligen gegründet, die vor der Repression Erdogans gegen die Gülen-Bewegung in der Region Schutz gefunden haben. In den Räumen des Vereins Rumi in Haunstetten verkauften sie eigens zubereitete, deftige und süße türkische Speisen, Salate und Getränke. Etwa 400 Menschen, darunter viele türkische Familien mit Kindern, fanden sich auf dem Vorplatz an der Inninger Straße ein. "In der Ukraine ist Krieg, die Leute fliehen. Auch wir stehen an ihrer Seite", sagt Ayhan, ein Englischlehrer, der in Kasachstan studiert hat. Auch ihn verschlug die Flucht nach Deutschland.

Vera Pomortseva, die seit 2018 in Augsburg lebt, ist froh über so viel Anteilnahme. Sie hat vor zehn Tagen die Frau ihres Cousins, Inessa, und deren kleine Tochter bei sich in Meitingen aufgenommen. Die beiden stammen wie Pomortseva aus Odessa. Zusammen stehen sie etwas abseits vom Trubel in der Frühlingssonne. Inessas Mann darf das Land nicht verlassen. "Er ist Seemann, Kapitän. Kämpfen will er nicht. Aber wenn es so weit kommt, bleibt wohl nichts anderes übrig", sagt die 40-jährige Dolmetscherin für Englisch und Italienisch. Auch sie ist dankbar für die Solidarität, die sie in der Stadt und in Meitingen erfährt.

Vera Pomortseva und Inessa aus Odessa freuen sich über die große Anteilnahme und Unterstützung. Foto: Stefanie Schoene

+++

Wie viele andere Schulen engagiert sich auch die Waldorfschule Augsburg für Geflüchtete aus der Ukraine: Es wurde eine Willkommensklasse gebildet. Außerdem haben sich rund 150 Schülerinnen und Schüler zu dem Friedenszeichen "Peace" auf dem Sportplatz formiert und damit an der europaweiten Aktion "Friedensnetz Waldorf" beteiligt. Bereits in den Faschingsferien hat sich an der Schule ein Helferkreis gebildet. Die Mitglieder betreuen Flüchtlinge aus der Ukraine und haben für 18 Kinder an der Schule Unterricht und gemeinsame Mahlzeiten organisiert, die von den ukrainischen Müttern zubereitet werden. Eltern sowie Lehrerinnen und Lehrer der Freien Waldorfschule haben bereits Flüchtlinge aus der Ukraine bei sich aufgenommen. Der Arbeitskreis Ukraine an der Augsburger Waldorfschule, dem auch viele Schülerinnen und Schüler angehören, trifft sich regelmäßig. Eine Gruppe ukrainischer Schüler erhält vormittags Deutschunterricht, die AK-Mitglieder bereiten gemeinsame Aktivitäten insbesondere für die Jugendlichen vor.

+++

Wer die Menschen aus der Ukraine unterstützen will, kann am Samstag, 2. April, den Streetfood-Markt mit bayerisch-ukrainischen Spezialitäten im Hof des Gasthauses Settele in Haunstetten besuchen. Von 12 bis 16 Uhr engagieren sich unter dem Motto "No War - make Borscht" dort Augsburger Köche für Flüchtlinge. Mit von der Partie sind unter anderem Stefan Settele, Fernsehkoch, Stadionsprecher und Radiomoderator Rolf Störmann, Kochbuchautor und Küchenchef Denis Kolesnikov, Bäckerei Wolf, Comfort Markt & Hozain und Metzgerei Settele. Der Gesamterlös geht als Spende an das Christliche Integrationszentrum für Flüchtlinge aus der Ukraine in Augsburg. (bau, stefs, ziss)