Geliebt, zerstört, wiederaufgebaut: Das Haus, das allen Bürgern gehört

Am Mittwoch, 31. Juli, wird das Rathaus zum letzten Mal für die Öffentlichkeit zugänglich sein (Ratskeller und Vorraum Unterer Fletz ausgenommen), bevor die Sanierung zu Beginn des Augusts in Angriff genommen wird. Dann ist der Goldene Saal, eine der Hauptsehenswürdigkeiten in Augsburg, für eindreiviertel Jahre nicht zu betreten. Auch der Stadtrat wird sich ein Ausweichquartier für seine Sitzungen suchen müssen, weil der Sitzungssaal im Oberen Fletz erneuert wird. Unter anderem macht dort Asbest Kummer. Doch auch abgesehen von diesen Räumen gibt es im Rathaus vieles zu entdecken.

