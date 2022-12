Augsburg

08:04 Uhr

Über 90 Jahre hatten sie einen Stand: Familie Uhl hört auf dem Stadtmarkt auf

Plus Heike und Peter Uhl verkauften über 40 Jahre auf dem Stadtmarkt Gemüse. Schon die Großeltern hatten den Stand betrieben. Die Entscheidung, zu gehen, fiel ihnen schwer.

Von Ina Marks

Zwischen Grünkohl, Rüben und Sellerie sind die Gefühle in der Gemüsegasse gerade in Aufruhr. Heike und Peter Uhl lassen sich aber nichts anmerken. Auf dem Stadtmarkt verkauft das Ehepaar seinen Kundinnen und Kunden Gemüse, Kräuter, Salate. Wie halt jeden Tag – seit über 40 Jahren. Doch die Uhls stehen vor einem besonderen Einschnitt. Einem, der innerlich auch schmerzt. Am 31. Dezember ist Schluss. Dann fahren die Uhls an ihrem Stand auf dem Augsburger Stadtmarkt für immer die Rollläden herunter. Peter Uhl, der für die CSU im Stadtrat sitzt, ist in diesen Tagen besonders aufgewühlt. Vor allem ihm fällt der Abschied schwer. Verständlich, wenn man einen Blick hinter die Kulisse der Familie wirft.

