Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

„Geniale Freistilküche“: Diese Augsburger Lokale werden vom Restaurantführer Gusto gelobt

Augsburg

„Geniale Freistilküche“: Diese Augsburger Lokale werden vom Restaurantführer Gusto gelobt

In Augsburg geht es nach Ansicht der Gusto-Tester kulinarisch deutlich bergauf. Welche Restaurants von dem Führer besonders empfohlen werden.
Von Lilo Murr
    • |
    • |
    • |
    In Augsburg gibt es einige Anlaufstellen für Gourmets: Sieben Restaurants sind vom Führer Gusto mit Pfannen ausgezeichnet worden.
    In Augsburg gibt es einige Anlaufstellen für Gourmets: Sieben Restaurants sind vom Führer Gusto mit Pfannen ausgezeichnet worden. Foto: Klaus Rainer Krieger(Archivbild)

    Mitte Juni stellte der Gourmet-Führer Michelin seine Auszeichnungen für 2025 vor. Seitdem hat Augsburg mit dem Nose&Belly ein viertes Sterne-Restaurant, neben dem August (zwei Sterne), Alter Liebe und Sartory im Hotel Maximilian's (jeweils ein Stern). Der Gusto, ebenfalls ein Restaurantführer mit überregionaler Bedeutung, hat bereits jetzt seine Bewertungen für 2026 bekannt gegeben – allerdings nicht mehr auf Papier, sondern ausschließlich online. Auch mehrere Augsburger Restaurants werden vom Gusto lobend erwähnt. Teils klingen die Tester sogar richtig euphorisch.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden