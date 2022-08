Augsburg/Gersthofen

09:31 Uhr

Unfall am Ikea-Parkplatz: Blumen und Kerzen erinnern an die Tote

Blumen und Kerzen erinnern an die junge Frau, die am Freitagabend bei einem Unfall am Ikea-Parkplatz in Gersthofen gestorben ist.

Plus Nach dem tragischen Unfall stehen an der Unglücksstelle Kerzen und liegen Blumen. Am Sonntag findet etwas abseits davon ein Flohmarkt in Gersthofen statt.

Von Bernd Hohlen, Michael Hörmann

Die Erschütterung über den tödlichen Unfall, der sich am Freitagabend auf dem Ikea-Parkplatz in Gersthofen ereignet hat, ist groß. Viele Menschen haben mitbekommen, dass eine 21-Jährige gestorben ist. Dramatisch sind die Begleitumstände ihres Todes. Ein Gegenstand ist in das Fahrzeuginnere gedrungen. Die Frau, die im Auto als Beifahrerin saß, hatte keine Überlebenschance. Der Fahrer und die weiteren beiden Fahrzeuginsassen blieben nahezu unverletzt. Die Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache laufen. Unterdessen liegen an der Unglücksstelle Blumen, zudem stehen Kerzen. Freunde und Angehörige gedenken der jungen Frau.

