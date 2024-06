Geschätzt als fröhlicher und begabter Mensch: zum Tod von Doris Schilffarth

Theater, Tanz und Bewegung waren über Jahrzehnte eine Inspiration für Künstlerin Doris Schilffarth. Ein Schicksalsschlag setzte ihr zu. Ihre Kunst soll an sie erinnern.

Gesundheitlich angeschlagen, wollte die Künstlerin Doris Schilffarth doch bald im Kreis ihrer Familie einige Feiern nachholen. Etwa das 55. Hochzeitsjubiläum mit ihrem Mann, dem Augsburger Journalisten und Verleger Walter Kurt Schilffarth, das sie am 30. Mai begangen hatte, oder ihren 80. Geburtstag. Doris Schilffarth, die mehrfach ausgezeichnete Künstlerin, war über Jahrzehnte hinweg aus dem kulturellen und gesellschaftlichen Leben in Augsburg nicht wegzudenken. Nach einem schweren Schicksalsschlag und gesundheitlichen Problemen war es in den vergangenen Jahren ruhiger um sie geworden. Am Montag starb Doris Schilffarth für viele überraschend - einen Tag vor ihrem 80. Geburtstag.

Ein Wendepunkt in ihrem Leben war der Tod einer ihrer Töchter, der Sängerin und Schauspielerin Dinah Pfaus-Schilffarth, die im Januar 2019 einem Krebsleiden erlag. Das habe ihre Mutter "gebrochen", weiß die zweite Tochter, Anja Marks-Schilffarth. Von diesem Verlust habe sich ihre Mutter nicht mehr erholt. Körperliche Gebrechen kamen hinzu - das Stehen an der Staffelei sei nicht mehr möglich gewesen. Gerade das, was ihr Leben und ihre Kunst ausgemacht hatte, der Tanz und die Bewegung in all ihren Facetten, konnte sie nicht mehr festhalten, ja, selber nicht mehr ausleben. Dabei sei das stets ein Motor für sie gewesen.

Die Bilder von Doris Schilffarth waren aus der "Hand heraus"

"Es muss ihr schnell gehen, um die Flüchtigkeit des Augenblicks, den Drehpunkt einer Bewegung, das Element des Tänzerischen festzuhalten", hatte Hans Krebs, der langjährige Leiter des Feuilletons der Augsburger Allgemeinen, über ihre Vorgehensweise geschrieben. Ihre Bilder waren aus der "Hand heraus" entstanden, zitierte er sie - sie habe sie ohne Vorzeichnung auf die Leinwand gebracht. Ein Können, das von der Kunstwelt und den Tänzern gleichermaßen goutiert wurde. Sie hat sich an vielen internationalen Ausstellungen beteiligt, darunter die Große Münchner Kunstausstellung und die Große Schwäbische Kunstausstellung in Augsburg. Einzelausstellungen hatte sie unter anderem bei der Art Karlsruhe, aber auch im Deutschen Theatermuseum, dem Staatstheater am Gärtnerplatz oder der Galerie an der Pinakothek der Moderne. Ihre großformatigen Theater-Impressionen wurden auch im Augsburger Großen Haus 2016 gezeigt - kurz vor dessen Schließung anlässlich der Sanierung des Theaters.

Doris und Walter Kurt Schilffarth waren 55 Jahre verheiratet. Foto: Ulrich Wagner

Ihren Figuren sei anzumerken, dass sie selber vom Tanz komme, bestätigen Akteure des Theaters. "Meine Mutter hat von klein auf Ballett getanzt und zeigte mit 50 Jahren noch Soli auf der Bühne", erzählt Anja Marks-Schilffarth. Ihr künstlerisches Talent hat ihre Mutter wohl von ihrem Vater Hermann Fischer in die Wiege gelegt bekommen, ebenfalls, Künstler, der sich in seinen Werken mit Landschaften und dem Lichtspiel der Natur auseinandersetzte. Doris Schilffarth, die in Würzburg geboren wurde und in Augsburg aufwuchs, absolvierte ein Grafik-Studium in München und arbeitete danach zunächst mehrere Jahre bei der Augsburger Werbeagentur Rasch.

Von ihren Enkeln wurde sie liebevoll "Dodo" genannt

1970 machte sie sich selbstständig. Auftraggeber waren unter anderem verschiedene Tages- und Wochenzeitungen, so auch ihr Mann, der damalige Herausgeber der Wochenzeitung Neue Presse, der die Theaterkritiken lieber mit ihren Skizzen statt mit Szenenfotos bebilderte. Doris Schilffarth war in diesen Jahren im Theater zu Hause, sie war bekannt und geschätzt als fröhlicher Mensch, der auch gerne einmal feierte. Wichtig war ihr aber vor allem ihre Familie. Sie schätzte die gemeinsame Urlaubszeit in ihrem früheren Haus in der Südsteiermark oder im Wochenendhaus in Thierhaupten. Von Enkelin Milana Marks, 29, und Enkel Matteo, 26, wurde sie liebevoll Dodo genannt. "Meine Mutter wollte natürlich nicht Oma genannt werden. Deshalb wurde aus Doris Dodo und aus Walter Wawa. Inzwischen nenne ich sie auch so", sagt Anja Marks-Schilffarth. Tiere waren der Augsburger Künstlerin ebenfalls wichtig - vor allem Hunde gehörten fast ihr ganzes Leben lang zu ihren geliebten Wegbegleitern. Viel Geld habe sie einem Gnadenhof gespendet, der sich um vernachlässigte Tiere kümmerte, berichtet ihre Tochter.

Vor wenigen Wochen war ihre Kunst nochmals in Augsburg zu sehen: Gemeinsam mit dem langjährigen Bühnen- und Kostümbildner Wolfgang Buchner zeigten sie im Grafischen Kabinett im Höhmannhaus Werke zum Thema "Faszination Bühne". Es soll nicht ihre letzte Ausstellung gewesen sein. Walter Kurt Schilffarth und Anja Marks-Schilffarth wollen mit einer Retrospektive an Doris Schilffarth erinnern. "Mit ihrer Kunst wird sie immer da sein", sagt ihre Tochter. Doch zunächst müsse die Familie erst einmal den Verlust verkraften. Der Trauergottesdienst für Doris Schilffarth findet am Freitag, 21. Juni, um 11 Uhr in Evangelisch St. Ulrich statt.