60 Jahre Boulevard oder: Ein Projekt, an das wenige glaubten

Im Mai 1964 erschien die erste Ausgabe der "Augsburger Neue Presse". Heute heißt das Magazin anders, das Erfolgsgeheimnis aber blieb gleich.

Projekte, in die die Mehrheit keine Hoffnung setzen, spornen diejenigen, die dahinterstehen, oft am meisten an. So muss es vor 60 Jahren auch Walter Kurt Schilffarth gegangen sein, als er anlässlich der Augsburger Frühjahrsausstellung die erste Ausgabe seiner Augsburger Neuen Presse auf den Markt brachte. Ein Boulevardblatt in einer Stadt, in der es keine High Society gibt, unkten viele, würde sich sicherlich nicht lange halten. Falsch gedacht ...

60 Jahre sind seitdem vergangen und jenes angezweifelte Boulevardblatt gibt es noch immer, wenn auch unter neuem Namen: Augsburg Journal. Am Maifeiertag feierte Gründer Schilffarth mit seiner Tochter und Chefredakteurin Anja Marks-Schilffarth und vielen Weggefährten dieses besondere Jubiläum.

Ministerpräsident Markus Söder und ein Loblied auf den Boulevard

Selbst Bayerns Ministerpräsident Markus Söder war dazu nach Augsburg gekommen, plauderte launig über die Medienlandschaft in Augsburg, über die Bedeutung von Familienunternehmen und über die Metropolregion, die er selbst vor einigen Jahren als Erster so benannt habe und die ihrem Namen nun alle Ehre mache. Oberbürgermeisterin Eva Weber zitierte den Satz, den viele mit dem Augsburg Journal in Verbindung bringen: "In ist, wer drin ist." In 60 Jahren sei es den Machern des Magazins immer wieder gelungen, Geschichten aus der Stadt aufzugreifen und nett zu erzählen.

Zahlreiche Gäste aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft erzählten sich an diesem besonderen Feiertag die ein oder andere dieser Geschichten. Unter den Besuchern waren unter anderem Sportreporter Waldemar Hartmann, Sparkassen-Vorstandsvorsitzende Sandra Peetz-Rauch, Riegele-Chef Sebastian-Priller, Kunstsammlungs-Chef Christof Trepesch, Bürgermeister Bernd Kränzle, Bundestagsabgeordneter Volker Ullrich, Landtagsabgeordneter Andreas Jäckel, Europaabgeordneter Markus Ferber und viele mehr. (nip)