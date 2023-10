Geschwindigkeitsmessungen: 1.300 Fahrzeuge waren deutlich zu schnell unterwegs

In den vergangenen Tagen wurde im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord das Tempo kontrolliert. 35 Fahrer erhielten ein Fahrverbot.

Die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg führte am Mittwoch mehrere mobile Geschwindigkeitsmessungen auf den Bundesstraßen im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord durch. Zudem wurde auch der Enforcement Trailer, das Blitzgerät in Form eines Anhängers, von 19. bis 24. Oktober im Bereich der B300 bei Aichach eingesetzt. Laut Polizei waren von insgesamt rund 60.000 gemessenen Fahrzeugen über 1.300 Fahrzeuge deutlich zu schnell unterwegs. Bei knapp 500 Fahrzeugen erfolgt eine Bußgeldanzeige, bei 35 Fahrern muss zudem ein Fahrverbot ausgesprochen werden.

Daneben nannte die Polizei einige "traurige Spitzenreiter". So wurde im Bereich der Bundesstraße 17, auf Höhe Dayton-Ring, ein Pkw mit 113 bei erlaubten 60 km/h gemessen. Auf der B300, bei Kühbach Nord, verzeichnete ein Verkehrsteilnehmer eine gefahrene Geschwindigkeit von 139 bei erlaubten 80 km/h. Zudem wurde auf Höhe Aichach ein Autofahrer mit 173 km/h bei erlaubten 100 km/h gemessen. Eine solch hohe Überschreitung von mehr als 60 Kilometer pro Stunde ziehe in der Regel einen Bußgeldbescheid mit jeweils zwei Punkten, zwei Monaten Fahrverbot sowie 1.200 Euro Geldbuße nach sich, da von einem vorsätzlichen Handeln ausgegangen werden müsse, informiert die Polizei. Sie appellierte an alle Verkehrsteilnehmer, die zulässige Höchstgeschwindigkeit einzuhalten, da zu hohe oder nicht angepasste Geschwindigkeit auch im vergangenen Jahr Hauptunfallursache bei schweren und tödlichen Verkehrsunfällen gewesen sei. (ziss)