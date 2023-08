Giftspinnen und Weltall: Fünf Tipps für Unternehmungen an Regentagen

In den Sommerferien sind Familien besonders unternehmungslustig. Doch was kann man bei Regenwetter machen? Hier gibt es fünf Unternehmungstipps für nasse Tage.

Nicht immer herrscht in den Sommerferien schönes Wetter. Gerade an weniger sonnigen Tagen stellt sich für viele Familien die Frage, was man mit Kindern unternehmen kann. Wir geben fünf Tipps für eine Freizeitgestaltung bei Regenwetter in Augsburg.

Naturmuseum: Immer einen Besuch wert ist das Naturmuseum in der Ludwigstraße. Dort können Familien in die Welt der Geologie, Paläontologie und Biologie eintauchen. Ein Ausstellungshöhepunkt ist vor allem das Fossil des "Augsburger Urelefanten". Aber auch in der neu eröffneten Sonderausstellung "Ganz schön giftig! Teil 3: Insekten, Spinnen und Tausendfüßer" gibt es einiges zu staunen. Besonders ist, dass echte Gifttiere, wie tropische Vogelspinnen, der Mittelmeerskorpion und afrikanische Riesentausendfüßer ausgestellt sind. Pädagogisch aufbereitete Infotafeln, Schauvitrinen und beeindruckende Modelle erklären außerdem, was giftige Tiere ausmacht und zu welchen Zwecken sie Toxine produzieren. Geöffnet haben das Naturmuseum und die Sonderausstellung dienstags bis sonntags von 10 Uhr bis 17 Uhr. Familien zahlen 7 Euro Eintritt. Mehr Infos gibt es auf der Homepage der Stadt Augsburg.

Augsburger Naturmuseum und Planetarium an einer Adresse

Planetarium: Wer gerne durchs All reisen möchte, der kann gleich in der Ludwigstraße bleiben. Im selben Gebäude wie das Naturmuseum befindet sich nämlich das Augsburger Planetarium. "Der kleine Major Tom – Aufbruch ins Ungewisse" und weitere Shows laden Kinder und Familien in die Sternenkuppel ein - und das fast jeden Tag. In den circa einstündigen Vorstellungen mit Texten und Musik erfahren Jung und Alt alles Mögliche über Astronomie, Geowissenschaften und andere Naturwissenschaften. Das Familienticket kostet 19,50 Euro. Familien, die sowohl das Naturmuseum als auch das Planetarium in einem Rutsch besichtigen möchten, können sich auch ein Kombiticket für 25 Euro kaufen. Infos zu den Shows, den Vorstellungszeiten und den Tickets gibt es auf der Homepage des Planetariums.

Falls es etwas sportlicher werden soll: Wie wäre es mit 4D-Minigolfen im Schwarzlicht? Das geht beim sogenannten "Glowgolf" in der "GlowZone Augsburg" in der Brixener Straße 8. In verschiedenen Themenwelten können Besucherinnen und Besucher auf 18 Bahnen ihr Ballgeschick unter Beweis stellen. Für ein besonderes Minigolf-Erlebnis sorgen 3D-Malereien und bewegte Projektionen. Die vierte Dimension durch Sound und Duft rundet "Glowgolf" ab. Geöffnet hat die "GlowZone" unter der Woche ab 15 Uhr und am Wochenende bereits ab 10 Uhr. Tickets gibt es 9,90 Euro. Mehr dazu auf der "GlowZone"-Homepage.

Jim Knopf, Lukas der Lokomotivführer und weitere Marionetten kann man im Museum der Augsburger Puppenkiste "Die Kiste" besichtigen. Foto: Christopher Beschnitt, kna

Tipps für Regentage in Augsburg: Puppenkiste lohnt einen Besuch

Puppenkiste: Eine große Augsburger Attraktion für Touristen ist immer die Augsburger Puppenkiste. Doch auch für einheimische Familien gibt es hier noch viel zu entdecken, etwa das hauseigene Puppentheatermuseum "Die Kiste". Berühmte Marionetten, wie Kater Mikesch oder Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer, sind hier in ihrer Umgebung ausgestellt. Auch Bühnenbilder, Entwürfe und Kostümzeichnungen können Kinder und Eltern bestaunen. Zwei kleine Museumskinos zeigen außerdem die großen TV-Hits der Augsburger Puppenkiste, verschiedene Workshops laden zum Mitmachen ein. Zu besichtigen gibt es aktuell auch die Jubiläumsausstellung zu 75 Jahren Augsburger Puppenkiste. Familien zahlen ab 12,90 Euro Eintritt und können "Die Kiste" Mittwoch bis Sonntag von 12 Uhr bis 18 Uhr besuchen. Bei Interesse lohnt es sich für weitere Infos auf der Museumswebsite nachzuschauen.

Erlebnismuseum: Augsburgs Geschichte kennenlernen, das geht hier: Das Fugger und Welser Erlebnismuseum im "Wieselhaus" erzählt vom Leben und den Geschäften der wohl bedeutendsten Augsburger Kaufmannsfamilie. Aber auch über die Augsburger Wirtschaftsgeschichte, Seehandel und Bergbautechniken kann man hier etwas erfahren und an zahlreichen Erlebnis-Stationen können Besucher im Museum selbst aktiv werden. Für Kinder und Familien ist zusätzlich gesorgt: Jedes Kind bekommt ein "Pfeffersäckchen" und ein "Handelsbuch", mit denen es das Museum selbstständig erkunden und Rätsel lösen kann. Ein Museumsbesuch ist von Dienstag bis Sonntag von 10 Uhr bis 17 Uhr möglich. Familien zahlen für den Eintritt 12 Euro. Ausführliche Infos finden Sie auf der Museumshomepage.