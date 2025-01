Mann folgt morgens zwölfjähriger Schülerin: Polizei nimmt 29-Jährigen ins Gebet

Nach dem seltsamen Verhalten eines zunächst unbekannten Mannes hat die Polizei in Augsburg nun weitere Details zu dem Fall ermittelt. Wie berichtet, soll sich ein Mann am Montag aufdringlich gegenüber einer Schülerin gezeigt haben. Er habe sie am Montagmorgen gegen 6.45 Uhr in der Radaustraße angesprochen, hieß es. Sie war gerade auf dem Weg zur Schule. Der zunächst Unbekannte fragte sie offenbar nach einer Zigarette, die Schülerin ignorierte ihn den Angaben zufolge und lief weiter. Der Mann folgte ihr laut Polizei und setzte sich in der Straßenbahn neben sie. An der Schule entfernte er sich, sprach das Mädchen nach der Schule aber erneut an. Inzwischen hat die Polizei einen 29-Jährigen als Verantwortlichen identifiziert. Strafbar hat er sich offenbar nicht gemacht, was auch bedeutet, dass nicht gegen ihn ermittelt werden kann, Beamte suchten den Mann aber laut Polizei am Donnerstag „persönlich auf und belehrten ihn eindringlich hinsichtlich seines Verhaltens“. (jaka)

