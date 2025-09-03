Grüne Jugend fordert Schließung des Augsburger Zoos

Die Grüne Jugend in Augsburg möchte bundesweit mit ihrem Vorstoß eine Vorreiterrolle „im zeitgemäßen Tier- und Naturschutz einnehmen“. Der Grünen-Nachwuchs spricht sich für die Schließung des Augsburger Zoos aus. Den Grünen ist bewusst, dass dieser Schritt nicht sofort einzuleiten ist. Ziel sei es, die Tierhaltung bis 2040 zu beenden und das Gelände gemeinsam mit dem bereits bestehenden Umweltbildungszentrum in eine moderne Bildungseinrichtung für Tier- und Naturschutz zu transformieren. Der Prozess soll mit einem sofortigen Stopp von Nachzuchten und Neuaufnahmen beginnen.
Nach 25 Jahren wechselt im kommenden Jahr die Geschäftsführung im Augsburger Zoo. Zoodirektorin Barbara Jantschke verabschiedet sich. Nachfolger wird Philipp Wagner. Die Grüne Jugend sieht darin den richtigen Zeitpunkt, um die längst überfällige Frage nach der Zukunft des Zoos zu stellen. „Wer über neue Zoo-Geschäftsführer redet, aber nicht über ein absehbares Ende des Zoos, zeigt das Dilemma auf. Wenn wir wollen, dass Augsburg konsequent auf Tierschutz setzt, heißt das: kein Zoo. Hier muss sich auch die grüne Stadtregierung in der Verantwortung sehen“, sagt Magnus Trinkwalder, Sprecher der Grünen Jugend Augsburg.
Augsburgs Grüne Jugend sieht Zoo als Relikt des 19. Jahrhunderts
Zoos seien ein Relikt des 19. Jahrhunderts, als das Ausstellen exotischer Tiere ein Statussymbol war, wird argumentiert. „Dieses überholte Verständnis von Tierhaltung entspricht nicht mehr unseren ethischen Standards im 21. Jahrhundert“, betont Lukas Birkmair, Tierrechtsaktivist und Vorstandsbeisitzer der Grünen Jugend Augsburg. Zwar ist der Zoo in Augsburg formal eigenständig. Aber ohne die städtischen Zuschüsse und die Mitverantwortung der Stadt als Gesellschafterin wäre er nicht überlebensfähig.
Deshalb fordert die Grüne Jugend, dass die Stadtregierung ihre Rolle nutzt: Statt Millionen in Käfige und Gehege zu investieren, soll die Stadt konsequent den Umbau in ein Bildungszentrum vorantreiben. Bis 2028 soll in Zusammenarbeit mit Experten ein detaillierter Plan erarbeitet werden, wie die Vision bis 2040 umgesetzt werden kann.
Der Zoo zählt zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Augsburg, vor allem bei Familien ist er beliebt. Im Jahr 2023 verzeichnete er mit 700.000 Besuchern einen Rekord.
Der Augsburger Zoo ist sehr bekannt und viele Besucher kommen dorthin. Den Zoo zu schließen ist so etwas von "weltfremd. Wenn sich die Grünen engagieren wollen, sollten sie für besseren Tierschutz im Zoo eintreten. Das wäre doch was.
Hallo Grüne Jugend, vielen herzlichen Dank für diesen Vorschlag, denn das zeigt ganz duetlich, daß ihr jungen Leute keine Ahnung von der Wirklichkeit habt. Putzt als GRÜNE Jugned lieber mal die Fenster der Augsburger Schulen, die eure (!!) obergrüne Bürgermeisterin Wild aus Geldgründen seit 5- fünf - Jahren nicht putzen läßt. Erst wenn ihr das erledigt habt,dann reden wir mal über den Augsburger ZOO, der zu den besten Einrichtungen dieser Art in unserem Land zählt und zwar darüber, wie er auf der Fläche des eletären Reitclubs erwaeitert wird. Für mich ist der Reitclub, wo die teueren Pferdl für die "besergestellten" Töchter die ganze Woche in den Bosen stehen und nur 1 x pro Woche für 2 Wochen ausgeritten werden, eine Art von Tierquälerei, genau wie die Anbndehaltung der Milchkühe, falls ihr von GRÜNEN Jugend uberhaupt noch wißt, was Pferdl und Kühe sind. Laßt euch das von einem 74-.jährigen Umweltschützer mal sagen.
es muß heißen : für 2 Stunden ausgeritten wereden ( statt 2 Wochen )
Statt Zoobesichtigungen gibt es dann halt Klassenausflüge mit Flieger in die großen Naturparks wo man sich dann die echten Tiere anschauen kann.. Denn das wird dann in der Bildung fehlen, der Kontakt zu echten Wildtieren.. Wenn ein Bär und Fuchs in unseren Wäldern gesichtet wird, muss er sofort erschossen werden.. Wer oder zu was braucht man eigentlich die Grünen Partei.. die machen die Menschen nur noch mehr verrückt.. und Liebe gibt es bei denen nur unter Menschen aus alles Welt.. Bunt und von aller Realität losgelöst.. !
So so…der Zoo soll also in eine Bildungseinrichtung für Tier- und Naturschutz umgewandelt werden. Wo ist der Bus mit den Menschen, die ein solches Zentrum interessiert? Im digitalen Zeitalter holt man damit keinen Hund mehr hinter dem Sofa hervor. Was soll dort gezeigt werden? Bunte Bildchen von Tieren? Ein derartiges „Bindungszentrum“ ohne reales Erleben sorgt nur für eine weiter fortschreitende Entfremdung von der Natur. Blickt man auf die immer stärkere Zerstörung natürlicher Lebensräume (z. B. Amazonas-Regenwald), erkennt man auch schnell, dass den Zoos weltweit gerade in Zukunft eine bedeutende Rolle bei der Arterhaltung zukommen wird. Nicht die Zoos sind das Problem, sondern die immer schneller steigende Anzahl an Menschen auf dieser Erde. Im Jahr 2040 werden wir längst die 10 Milliarden-Marke überschritten haben. Viele der heute noch frei lebenden Arten werden dann möglicherweise nur noch in Zoos ein sicherlich nicht optimales, aber immerhin ein sicheres Refugium haben.
Grün=unreif. Vielleicht reifen sie noch.
Ihre Aussage stimmt nicht immer, sehr oft ist das Gegenteil der Fall. Es gibt mehrere Obstsorten, die auch im reifen Zustand grün bleiben. Hier sind einige Beispiele: Äpfel: Einige Apfelsorten, wie der Granny Smith, bleiben grün, auch wenn sie reif sind. Birnen: Bestimmte Birnensorten, wie die Williamsbirne, können ebenfalls grün bleiben, wenn sie reif sind. Trauben: Grüne Trauben sind in der Regel reif und süß, auch wenn sie ihre Farbe beibehalten. Kiwi: Kiwis sind grün, auch wenn sie reif sind, und ihre Schale bleibt ebenfalls grün. Feigen: Einige Feigensorten, wie die Kadota-Feige, sind grün, wenn sie reif sind. Bei Gemüsen wäre die Liste noch viel viel länger.
Es macht keinen Sinn, sich über die Forderung der Grünen Jugend den Zoo zu verbieten, aufzuregen. Diesen Mitgliedern ist das Thema wichtig, deshalb sind sie in der Grünen Jugend. Man kann die Forderung zur Kenntnis nehmen, muss sie aber nicht akzeptieren. Die Junge Union hat z.B. am 25.08.2025 im Bundestag ein späteres Renteneintrittsalter und geringere Rentensteigerungen gefordert. Anscheinend ist das diesen Mitgliedern wichtig. Darüber wird nicht berichtet und es regt sich wohl auch keiner über diesen Vorschlag auf?
Wenn sich die Grüne Jugend Augsburg für zeitgemäßen Tier- und Naturschutz engagieren möchte, sollte sie sich gegenüber der Stadtregierung nicht nur auf das Thema Zoo beschränken. Vielmehr steht aktuell im Augsburger Westen eine weit dringendere natur- und klimapolitische Herausforderung an: Der geplante Neubau der Uniklinik droht, einen über 40 Jahre alten, ökologisch wie historisch wertvollen Klinikpark zu zerstören – völlig ohne Not. Die Grüne Jugend könnte darauf hinwirken, dass die eigene "grüne" Stadtregierung sich nicht weiterhin kritiklos und unreflektiert hinter die Pläne der Staatsregierung und des Uniklinikums stellt. Östlich des Bestandsgebäudes stehen ausreichend bereits versiegelte Flächen zur Verfügung, auf denen problemlos ein moderner Klinikbau entstehen könnte – ohne den Park zu opfern. Die Idee der Augsburger Grünen, den Klinikpark einfach in den Osten „umziehen“ zu lassen, ist sachlich unbegründet und ökologisch völlig absurd.
Puh, zum Glück 2040, bis dahin liegen Quoten für die Grünen bei vielleicht noch 2 Prozent. Aber hier sieht man mal wieder mit was für ideologisch verblendeten Geisterfahrern man es bei dieser Partei tun hat. Was gibt es schöneres, und wertvolleres gerade für unsere Kinder als einen Tierpark, auch mal exotische Tiere in echt zu sehen ist doch klasse. Ein Relikt aus dem 19. Jahrhundert? Manchmal ist man einfach nur sprachlos.
Hm, die Tiger zeigen stereotypische Verhaltensweisen, man kann sich Unmengen an Bildern und Videos über diese Tiere ansehen. Auch in real überlebt man eine Begegnung nicht. Das hat auch alles seinen guten Grund, die Natur hat diese Großkatzen als Jagd- und Fressmaschinen entwickelt, und nicht zur Belustigung von Menschen. Vielleicht sollten wir noch exotische Menschen und Behinderte ausstellen? So wie damals? Es gibt domestizierte Tiere wie Hunde und Hauskatzen. Eine Pallaskatze ist weder lieb noch nett, sie gehört in die Wildnis.
Bleibt nur zu hoffen, dass alle Anhänger der "Grünen Jugend" Veganer sind und keine Haustiere halten, sonst würde das angestrebte politische Ziel ziemlich absurd erscheinen.
Sie verwechseln systemische mit individueller Kritik.
Haustiere, domestiziert, sind auch etwas anderes als Bären und Wildkatzen und andere Tiere die nicht in die Nähe von Menschen eingesperrt werden. Liest man die Verdrängungs- und Projektionskommentare hier, gehts vornehmlich darum das den Foristen das Wohl der Tiere egal ist, Hauptsache man kann dorthingehen.
@Thomas Keller: Ich leiste meinen persönlichen Beitrag, an mir wird kein Schlachthof mehr reich. Das ist meine private Entscheidung. Wahrscheinlich geht es Tieren nirgendwo so gut wie im Zoo. In der Gefangenschaft werden sie deutlich älter als in der rauhen Natur. An der Nachzucht bedrohter Tierarten sollten eigentlich sogar die Grünen interessiert sein. Grüne Politik ist halt ohne Substanz.
