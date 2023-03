Haben Augsburgs Stadtteile zu wenig Supermärkte?

Plus Anwohner sind bestürzt, weil Edeka das Schwabencenter verlässt. Dort hat die Stadt eine Lösung gefunden. Doch auch in anderen Stadtteilen ist das Thema immer wieder aktuell.

Der Lebensmittelhändler Edeka hat den Mietvertrag für seine Filiale im Augsburger Schwabencenter gekündigt und wird Anfang April ausziehen. Bei manchen Anwohnern im Umkreis hat das Bestürzung ausgelöst - vor allem bei älteren Menschen, denen der Weg zu den anderen Supermärkten in der Umgebung zu weit ist. Für die Betroffenen im Schwabencenter hat die Stadt jetzt eine Lösung gefunden, wie sie künftig mit den Dingen des alltäglichen Bedarfs versorgt werden - das kündigte Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle ( CSU) gegenüber unserer Redaktion an. Doch das Problem taucht nicht nur hier auf. Sind Augsburgs Stadtteile ausreichend mit Nahversorgern ausgestattet?