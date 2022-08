Augsburg

09:27 Uhr

Händler machen kürzer auf, weil abends weniger Kunden kommen

Schilder wie diese sieht man in der Augsburger Innenstadt in letzter Zeit häufiger.

Plus Am Abend scheinen die Augsburger nicht mehr in Kauflaune zu sein. Weil die Frequenz fehlt, haben einige Geschäfte ihre Öffnungszeiten verkürzt.

Von Sophie Sonntag

Die Corona-Pandemie ist in den Hintergrund gerückt, in der Stadt tummeln sich wieder viele Menschen. Der Handelsverband sprach zuletzt von guten Umsätzen, oft sogar über Vor-Corona-Niveau. Es scheint, als wäre im Handel alles beim Alten. Doch offenbar haben sich die Zeiträume verschoben, in denen die Augsburgerinnen und Augsburger einkaufen - mit Folgen für die Öffnungszeiten der Geschäfte. Bis 20 Uhr Shoppen wird nur noch bei wenigen nachgefragt, meist bei den großen Filialisten wie H&M, TK Max oder C&A. Viele kleinere oder inhabergeführte Läden schließen dagegen schon zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr. An den Wochenenden ist bei manchen sogar noch früher Schluss. Andere Geschäfte finden individuelle Lösungen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen