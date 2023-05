Halbzeit im Rathaus: Bürger sehen die Arbeit von Schwarz-Grün kritisch

Die erste Hälfte der Regierungszeit ist in Augsburg vorüber. Bei der Verkehrspolitik und beim Klimaschutz gibt es Kritik. Und: Die Menschen wollen mehr Grün in der Stadt.

Ende April ist in Augsburg die erste Halbzeit der schwarz-grünen Amtszeit zu Ende gegangen. Über drei Jahre hinweg konnten sich die Wählerinnen und Wähler einen Eindruck vom politischen Wirken der Koalition aus CSU und Grünen machen. Bei einer Umfrage fällt auf, dass viele Menschen sich immer weniger mit kommunalpolitischen Themen auseinandersetzen. Die, die es tun, würden sich jedoch eine höhere Transparenz bei Entscheidungen und einen intensiveren Austausch mit der Öffentlichkeit wünschen. Was die Augsburger davon abgesehen beschäftigt.

Nico Kleitsch ordnet die Arbeit der CSU in der Koalition gegenüber ihrem Koalitionspartner, den Grünen, kritisch ein. "Sie spielen ihre Mehrheit zu oft aus, wodurch die grüne Politik kaum wahrnehmbar ist", findet der 23-Jährige. Er fordert einen größeren Fokus auf Themen wie Klima- und Verkehrspolitik, sowie eine sensiblere Wahrnehmung gegenüber Anliegen der jüngeren Generationen. "Man denke nur mal an die Sperrstunde für Clubs und den katastrophalen Wohnungsmarkt", nennt er Beispiele. Besonders stört ihn die fehlende Nähe zwischen Politik und Bürgern. "Wir wollen aktiv mitgestalten und nicht immer nur von Stadträten dazu befragt werden, was wir gern theoretisch ändern würden."

Wünsche junger Augsburger: Wollen mehr Gehör finden

Das sieht Paul Brandenburg, 23, genauso. "Für mich ist die Stadtpolitik in Augsburg zu konservativ und nicht bürgernah, gerade was junge Menschen betrifft. Ich habe das Gefühl, dass auf Bürgerinnen und Bürger in meinem Alter nicht eingegangen wird und unsere Interessen kaum Gehör finden." Für die Zukunft wünscht sich der Student ein breiteres Freizeitangebot. "Ich fände es gut, wenn mehr Geld in öffentliche Plätze investiert wird. Ich denke da beispielsweise an Sport- oder Fußballplätze." Dort könnten junge Menschen in Kontakt kommen, was er als wichtig für das gesellschaftliche Zusammenleben erachtet. Auch das Augsburger Nachtleben könnte eine Veränderung gebrauchen. "Über eine Aufhebung der nächtlichen Sperrstunde könnte man nachdenken."

Paul Brandenburg wünscht sich öffentlich zugängliche Sport- oder Fußballplätze Foto: Elias Kern

Elias Ruß sieht Verbesserungspotenzial für die Innenstadt: "Sie muss zugänglicher und attraktiver für Menschen in meinem Alter werden", betont der 26-Jährige. Dabei rückt er vor allem den Ausbau der Radwege und des öffentlichen Nahverkehrs in den Fokus. "Es müssen einfach günstigere Alternativen zu Autos geschaffen werden. Das selbst ausgerufenen Projekt Fahrradstadt spüre ich noch an keiner Stelle." Ruß sorgt sich zudem um bezahlbaren Wohnraum: "Die Stadt braucht dringend ein besseres Wohnungskonzept für junge Menschen und Menschen mit geringem Einkommen. Dieser Wohnungsmarkt ist für jeden frustrierend."

Elias Ruß – der öffentliche Nahverkehr muss gestärkt und der Wohnungsmarkt bezahlbar bleiben. Foto: Elias Kern

Dieter Schmidt blickt kritisch auf die Pläne einer verkehrsarmen Innenstadt. "Gerade in meinem Alter macht das den Weg in die Stadt mühsamer und dadurch unattraktiver." Die Maxstraße ist für den 63-Jährigen ein wichtiger Anlaufpunkt, beispielsweise für Physiotherapie. "Daher ergibt der Wegfall der Parkplätze hier für mich, vor allem im Winter, keinen Sinn." Im Altstadtbereich sieht er Verbesserungsbedarf beim Einzelhandel. "Wenn immer mehr kleine Läden schließen müssen, wird die Stadt immer uninteressanter für einen Ausflug."

Rebecca Six hat das Vertrauen, dass die Stadtpolitik Lösungen für wichtige Themen unserer Zeit findet, verloren. "Unter einer CSU-Beteiligung wird die Regierung den Zukunftsaufgaben wie Verkehrs- und Energiewende nicht gewachsen sein." Sie sieht in der Verkehrswende entscheidende Versäumnisse seitens der städtischen Regierung. "Dass diese Blech- und Betonwüste sich Fahrradstadt nennt, ist ein großer Witz." Auch die Vorhaben im Bereich Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen hinterfragt die 26-Jährige kritisch. "Es macht mich sauer, dass diese teils unkonkrete Symbolpolitik wie 'Blue City Augsburg' am Ende wahrscheinlich wirklich den Bürgern das Gefühl gibt, Augsburg hätte Interesse am Klimaschutz." Auch bei den Menschen in den Beiräten, die sich seit Jahren ehrenamtlich einsetzen, spürt sie große Frustration.

Rebecca Six - ist von der bisherigen Regierungsleistung enttäuscht und fordert ein höheres Engagement im Bereich Klimaschutz Foto: Marian Erhard

Bessere Noten bekommt die schwarz-grüne Regierung teils von Leserinnen und Lesern unserer Zeitung. "Die Stadtregierung hat in vielen Bereichen spürbare Verbesserungen gebracht, zum Beispiel, was die Radwege angeht. Als Fahrradfahrer kann ich mich heute freier durch die Stadt bewegen und habe das Gefühl, dass sich die Stadtentwicklung mehr an den Bedürfnissen der Menschen orientiert", schreibt Omar Shammah aus Augsburg. Auch aus migrantischer Sicht habe sich einiges getan: "Inzwischen wird der Diskurs zu Diversität und (rassistischer) Diskriminierung viel offener geführt, und auch die Politik nimmt das Thema ernst." Lediglich bei der Ausländerbehörde sei der frische Wind noch nicht angekommen. Nicht-EU-Bürger müssten hier teils monatelang auf Termine warten.

Bürger fordern: Augsburg muss grüner werden

Mehr Grün in Augsburg wünscht sich Stefanie Lehn. Sie denkt dabei an begrünte Fassaden, Alleen und kleine Parkanlagen. "Die Stadtregierung sollte möglichst viele Anstrengungen unternehmen, um das Leben in der Stadt für ihre Bewohner angenehmer und gesünder zu gestalten – mehr Grün, bessere Luft und weniger Blech!"

Ein sehr konkretes Anliegen hat Eleonore Marquard: Augsburg müsse im Innenstadtkern wieder attraktiver werden. Die Bemühungen richteten sich bislang ihrer Ansicht nach aber nur auf die Maximilianstraße, während "die ehemals wunderschöne Karolinenstraße verkümmert" und immer mehr zum Stiefkind werde. Marquard kritisiert, dass die Stadt für diese Straße eigentlich Pläne in der Schublade habe, sie aber immer wieder verschiebe.

