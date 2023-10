Augsburg

17:27 Uhr

Haller-Platz, Klima, Wahlplakate: Diese Themen bewegen Augsburgs Bürger aktuell

Ob autofreie Innenstadt, Rauchverbot am Kö, die Szene am Oberhauser Bahnhof oder die Flut der Wahlplakate: Die Themenvielfalt bei der jüngsten Bürgerversammlung war groß.

Plus Vor zwei Jahren "kaperten" Klimaaktivisten die Bürgerversammlung, nun kamen Anträge von verschiedenen Seiten. Welche Themen die Augsburger beschäftigen.

Von Stefan Krog Artikel anhören Shape

Auf der jährlichen Bürgerversammlung der Stadt Augsburg haben am Montagabend Bürger rund drei Stunden mit der Stadtregierung über ihre Anliegen diskutiert. Ein Schlagabtausch mit dem Klimacamp, wie es ihn bei der Versammlung vor zwei Jahren in der Kongresshalle gegeben hatte, blieb aus, mehrere Klimaaktivisten nutzten aber die Möglichkeit, Anträge zum Klimaschutz vorzubringen. Die Stadt muss von Gesetzes wegen einmal jährlich eine Bürgerversammlung abhalten, bei der Bürger Ideen formulieren können. Hier eine Auswahl der Themen, die die Augsburger beschäftigen.

Die Drogenszene am Oberhauser Bahnhof bereitet vielen Augsburgern Sorge. Foto: Silvio Wyszengrad

Helmut-Haller-Platz: Ein Bürger regte an, an Drogen-Hotspots Container mit Sicherheitspersonal zu platzieren. Es gehe nicht um eine Verdrängung der Süchtigen, Plätze und Haltestellen wie am Helmut-Haller-Platz müssten aber auch von der übrigen Bevölkerung ohne ungutes Gefühl genutzt werden können. "Kinder trauen sich nicht, am Haller-Platz auf die nächste Straßenbahn zu warten", so der Bürger. Die Stadt möchte für den Haller-Platz ein neues Konzept entwickeln. Details sind noch nicht bekannt, Ordnungsreferent Frank Pintsch ( CSU) deutete aber Eckpunkte an: "Ein reiner Einsatz von Sicherheitskräften und Polizei bringt wenig. Dann erfolgt eine Verdrängung. Eine Lösung, die dazu führt, dass die Szene vom Haller-Platz in den Reese-Park umzieht, ist keine Lösung." Man müsse Hilfsangebote für die Gruppe der Süchtigen stärken und Ausweichmöglichkeiten bieten, dann könne man auch mit mehr Sicherheitspersonal das subjektive Sicherheitsgefühl stärken. Denn Übergriffe auf Passanten, so Robert Kühnel vom Polizeipräsidium, gebe es kaum. Der Antrag des Bürgers sei nicht falsch, er müsse aber flankiert werden. Die Stadt, deutete Pintsch an, sei auf der Suche nach einer Immobilie. Der Bürgerantrag wurde von der Mehrheit der Anwesenden abgelehnt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen