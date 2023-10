Halloween-Trends in Augsburg: Am Dienstag ist "Wednesday" besonders gefragt

Für den gruseligsten Tag des Jahres decken sich viele Augsburger mit schaurigen Kostümen ein. Eines liegt dieses Jahr besonders im Trend.

Ein schwarzes Kleid mit weißem Kragen, eine schwarze Perücke mit geflochtenen Zöpfen und auf der Schulter eine abgehackte Hand. Wer in sein will, trägt dieses Jahr an Halloween genau dieses Kostüm. Inspiriert ist es durch die Netflix-Serie "Wednesday". Eben jene Wednesday (deutsch: Mittwoch) ist der Hauptcharakter der gleichnamigen amerikanischen Comedy-Horror-Serie - ein skurriles Mädchen, stets in Schwarz gekleidet, meistens schlechter Laune oder zumindest ernst und dabei höchst unterhaltsam. Doch davon abgesehen gibt es für die gruseligste Nacht des Jahres natürlich weitere Trends - auch in Augsburg.

Skelett oder Zombie, abgehackte Hände oder riesige Spinnen - in der Halloween-Nacht am 31. Oktober können sich Augsburgerinnen und Augsburger kreativ-gruselig ausleben. Martina Jacob, Filialleiterin des Deko- und Kostümgeschäfts Feiermeier, weiß, dass unter Halloween-Fans Schminke und Kostüme sehr beliebt sind. Sehr nachgefragt seien dieses Jahr - von Wednesday abgesehen - Blut, Latexmilch und farbige Kontaktlinsen. "Daneben sind die Dauerbrenner Vampire, Hexen, Sensenmänner und LED-Masken", fasst Jacob die Lieblingskostüme ihrer Kundinnen und Kunden zusammen.

Auch für junge Erwachsene ist an Halloween einiges geboten

Jacob selbst geht an Halloween auf eine private Party mit dem Motto "Hollywood". Bis zum Ladenschluss wird sie am 31. Oktober aber noch im Geschäft sein und die letzten Kundinnen und Kunden beraten. Gerade an den zwei letzten Oktobertagen sei nämlich noch einiges los, dann drängen sich Menschen dicht an dicht im Geschäft, um noch spontan ein Kostüm zusammenzustellen, erzählt Jacob lachend. Mit der Kostümauswahl nicht ganz so spät dran sind Laura Baader und ihr Sohn Niklas, die sich bei Feiermeier auf den Gruseltag vorbereiten. Beide freuen sich schon sehr darauf: "Dann gehen wir Leute nerven", erzählt Baader. Die Kinder verkleiden sich, gehen von Tür zu Tür und klingeln überall dort, wo Kürbisse stehen. "Und wenn da keine Kürbisse sind, müssen die Leute trotzdem aufmachen", sagt Baader lachend. Als Kürbis möchte sich Niklas auch gerne selbst verkleiden, seine Schwester wird als Ninja kostümiert Süßigkeiten sammeln. "Alles, was ich im Keller habe, dürfen sie anziehen, nur ich kriege etwas Neues", erzählt Baader. Sie selbst ist wie jedes Jahr auf einer Halloween-Party eingeladen, dieses Jahr mit Vampir-Motto. Dafür muss sie sich nun mit einem passenden Mantel und Vampirzähnen eindecken.

Ihre Grusel-Deko macht Familie Baader beim gemeinsamen Kürbisschnitzen am liebsten selbst. Speziellere Dekoartikel wie Grablaternen oder Skelette in Lebensgröße kaufen vor allem Clubs sowie Kundinnen und Kunden, die private Partys organisieren. Insbesondere Discos wollen für den Halloween-Abend "alles was sich bewegt und leuchtet", erklärt Filialleiterin Jacob. Und nicht nur Familien mit Kindern decken sich bei ihr für den 31. Oktober ein. Besonders Jugendliche besuchen an diesem Abend die Augsburger Clubs und benötigen deshalb ein passendes Kostüm. "Da ist in Augsburg jede Menge geboten", sagt sie. Jacob weiß gut über die Pläne ihrer Kundschaft Bescheid: "Ich bin schließlich neugierig", erzählt sie und berichtet über drei junge Männer, die eine Garagenparty mit selbst gebauter Bar geplant haben. "Jeder macht sein individuelles Ding", erklärt sie.

53 Bilder So gruselig und bunt feierte Augsburg Halloween 2021 Foto: Peter Fastl

Doch nicht nur bei Feiermeier ist die Nachfrage nach Verkleidung und Schminke rund um den 31. Oktober groß. Auch in der Müller-Filiale am Augsburger Hauptbahnhof kaufen Halloween-Fans ein: "Der Andrang ist teilweise schon ordentlich", berichtet Mitarbeiterin Larissa Aschenbrenner. Das Kostüm "Wednesday" ist auch hier der größte Trend. Insbesondere solche "spezielleren" Kostüme seien dann auch schneller ausverkauft - neben den Kassenschlagern Blut und Kontaktlinsen natürlich.