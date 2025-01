93-jährige Seniorin entgeht krimineller Masche

Eine 93-Jährige in Augsburg ist am Dienstag Opfer eines Betrugsversuches geworden. Nach Auskunft der Polizei bemerkte die Frau „den Betrug und handelte richtig“. Den Angaben zufolge hatte die Frau gegen 20 Uhr einen sogenannten Schockanruf eines falschen Polizeibeamten erhalten. „Der Anrufer erzählte ihr, dass ihre Tochter ein Kind bei einem Autounfall getötet habe und nun eine Kaution zu bezahlen sei“, teilt die Polizei weiter mit. Die 93-Jährige rief daraufhin bei ihrer Tochter an, die umgehend die Polizei verständigte. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Betruges. (jaka)

