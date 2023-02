Augsburg-Haunstetten

Gesprengter Geldautomat in Haunstetten: Die Täter sind gefasst

Die Täter, die im Juni 2022 in Haunstetten einen Geldautomaten gesprengt hatten, sind offenbar gefasst. tatverdächtige wurden festgenommen.

Plus Mitten in der Nacht wurde im vergangenen Sommer ein Geldautomat in Augsburg-Haunstetten gesprengt. Nun verkündet die Polizei einen Ermittlungserfolg.

Es muss einen ordentlichen Knall gegeben haben, als der Geldautomat in einer Juni-Nacht vergangenen Jahres im Augsburger Stadtteil Haunstetten in die Luft flog. Der rote Container der Stadtsparkasse war gesprengt worden. Nun sind die mutmaßlichen Täter gefasst.

