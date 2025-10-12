Mann sitzt nach Fahrrad-Diebstahl in Untersuchungshaft

Ein 39-Jähriger soll am Freitag ein E-Bike in der Hofackerstraße gestohlen haben. Der Polizei zufolge hatte ein Passant gegen 0.45 Uhr die Beamten verständigt und auf den möglichen Diebstahl hingewiesen. „Die beiden befanden sich in der Straßenbahn“, so die Polizei. Eine Streife kontrollierte den Verdächtigen. „Bei der Kontrolle führte der 39-Jährige ein teures Pedelec mit sich“, heißt es, er habe aber keinen Eigentumsnachweis vorweisen können. „Bei der Durchsuchung des 39-Jährigen fanden die Beamten Einbruchswerkzeug sowie ein Fahrradschloss auf.“ Der Wert der Beute liege im niedrigen vierstelligen Eurobereich. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 39-Jährige einem Ermittlungsrichter vorgeführt, dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls und setzte diesen in Vollzug. Der 39-Jährige befindet sich nun in einem Gefängnis in Untersuchungshaft. (jaka)

