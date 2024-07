Razzia im E-Kiosk: Polizei nimmt Cannabis-Stecklinge mit

Vor knapp vier Wochen hat in der Haunstetter Straße ein Automatenkiosk eröffnet. Es ist inzwischen Daniela Dieners dritter Laden in Augsburg, der ohne Personal betrieben wird. Am Freitag vergangener Woche allerdings führte die Polizei dort eine Razzia durch. Im Fokus der Ermittler standen Cannabis-Pflanzen. Denn dieser Kiosk hatte eine Besonderheit, die den Behörden offenbar ein Dorn im Auge war.

Ina Marks Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Cannabis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis