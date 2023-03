Augsburg

14:57 Uhr

Hauskauf für alternatives Wohnprojekt "Pa*radieschen" ist gescheitert

Plus An der Kahnfahrt in Augsburg wollte eine Initiative günstigen Wohnraum schaffen. Die Unterstützung dafür war groß, doch nun geht die Immobilie trotzdem an einen anderen Käufer.

Von Stefan Krog

Der geplante Kauf des ehemaligen Pfarrhauses in der Augsburger Kanalstraße durch die Initiative "Pa*radieschen" für ein gemeinschaftliches Wohnprojekt für 15 bis 20 Personen wird nicht zustande kommen. Das gab die Initiative jetzt bekannt. Der Eigentümer habe im letzten Moment entschieden, an den Höchstbietenden statt an das Wohnprojekt zu verkaufen, heißt es seitens der Initiative. Nun suche man nach einer anderen Immobilie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

