Heizpilze in der Gastronomie sind dieses Jahr tabu

Im vergangenen Winter waren Heizgeräte in der Außengastronomie angesichts von Corona erlaubt, doch das war eine Ausnahme. Andere Regelungen könnten dauerhaft übernommen werden.

Die Stadt will den Gastronomen unter anderem angesichts der unklaren Corona-Lage bis Ende des Jahres die Außenbewirtung auf Parkplätzen und auf erweiterten Gehweg-Flächen erlauben. Die gelockerten Regelungen waren im Zuge der Corona-Pandemie eingeführt worden, um das Geschehen möglichst an die frische Luft zu verlagern und um Lokalen das Überleben zu ermöglichen. Heizpilze, die im vergangenen Winter ausnahmsweise erlaubt worden waren, soll es heuer nicht mehr geben. "Sie würden in diesem Jahr noch weniger in die Landschaft passen als sonst", so Ordnungsreferent Frank Pintsch (CSU). Allerdings hatten Gastronomen und Gastronominnen im vergangenen Winter nur in einzelnen Fällen auf Heizpilze im Freien zurückgegriffen.

Stadt Augsburg untersagt Heizpilze in der Außengastronomie

Pintsch sagt, demnächst stehe eine Bewertung der Maßnahmen vom Sommer 2021 und 2022 an. Unter anderem war die Außengastronomie in der Maximilianstraße statt bis 24 Uhr bis 1 Uhr erlaubt gewesen. An Wochenend-Abenden gab es zudem eine Sperrung für Autos. Sowohl die räumliche als auch die zeitliche Erweiterung der Außengastronomie seien "ein guter Weg" gewesen, sagte Pintsch. Der Stadtrat werde sich demnächst entscheiden müssen, welche Teile der Maßnahmenpakete er behalten wolle und welche nur in der Pandemie-Situation richtig waren.

CSU-Stadtrat Peter Schwab sprach sich im Ordnungsausschuss des Stadtrats schon einmal dafür aus, die vergrößerte Außengastronomie dauerhaft zuzulassen. Manche Gastronomen hätten entsprechend investiert. Was die Warnbaken betrifft, mit der die Straßenverkehrsbehörde aus Sicherheitsgründen Sitzplätze auf Stellplätzen markiert, müsse man sich ästhetischere Lösungen einfallen lassen. (skro)