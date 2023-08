Hier wird in den Ferien in den Stadtteilen gebaut

Im August und September gibt es zahlreiche Baustellen in Augsburg. Stadt und Stadtwerke haben ein Paket geschnürt, da einzelne Projekte zusammenhängen. Ein Überblick.

Baustellen gehören zum gewohnten Bild in Augsburg. In einer Stadt mit 300.000 Einwohnern ist das gesamte Jahr über an Straßen, Kanälen und Leitungen zu tun. Die Sommerferien gelten als Zeitpunkt, in dem besonders viele Baustellen parallel laufen. Die Stadt erklärt dies damit, dass zum Beispiel Einschränkungen im Tramverkehr weniger gravierend sind als zu Schulzeiten. Wo die Tram nicht fährt, verkehren Ersatzbusse. Auch in Stadtteilen kommt es im August und September zu Beeinträchtigungen wegen Baustellen. Wir geben einen Überblick über laufende und noch anstehende Projekte.

Göggingen In der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße stehen Arbeiten erst an. Angesetzt sind sie von 21. August bis 8. September. Am Montag, 21. August, starten die Sanierungsarbeiten an den Gleisanlagen durch die Stadtwerke. Anschließend erneuert die Stadt die Asphaltdeckschicht zwischen Wellenburger Straße und Graf-von-Seyssel-Straße. Da die Arbeiten möglichst zügig durchgeführt und die Auswirkungen möglichst gering gehalten werden sollen, so die Stadt, müsse teilweise nachts gearbeitet werden. Im Baubereich entfallen vorübergehend Parkplätze. Die Zufahrt zu den Grundstücken ist nur eingeschränkt möglich.

Hammerschmiede Noch bis 11. September finden in der Hammerschmiede Arbeiten an Telekommunikationsleitungen im Bereich von Pappelweg, Neuburger und Dr.-Schmelzing-Straße statt. Deshalb wird der Pappelweg in Abschnitten vollgesperrt. Die Dr.-Schmelzing- Straße wird auf dem Abschnitt zwischen Neuburger Straße und Erfurter Straße zur Einbahnstraße in westliche Richtung.

Antonsviertel Ebenfalls bis 11. September finden im Antonsviertel in der Schertlinstraße zwischen Bahnbrücke und Hochfeldstraße Arbeiten an den Telekommunikationsleitungen statt. Dafür wird die Schertlinstraße zur Einbahnstraße Richtung Gögginger Straße. Außerdem laufen an der Kreuzung Gögginger Straße/Eichleitnerstraße/Schertlinstraße Arbeiten an den Fernwärme-, Gas- und Wasserleitungen. Deshalb muss die Schertlinstraße zwischen Memminger Straße und Gögginger Straße vollgesperrt werden. Auch in der Ulrich-Hofmaier-Straße (zwischen Reisingerstraße und Gögginger Straße) kommt es zu einer Vollsperrung. In der Gögginger Straße und in der Eichleitnerstraße (stadteinwärts) kommt es während der Sommerferien zur Wegnahme von Fahrspuren.

Buslinien werden wegen Baustelle im Antonsviertel umgeleitet

Die Buslinien 35 und 43 müssen stadteinwärts umgeleitet werden. Bei der Linie 35 werden die Haltestellen Eichleitner und "Memminger Straße" nicht angefahren. Für die Haltestelle "Memminger Straße" wird eine Ersatzhaltestelle in der Gögginger Straße eingerichtet. Ebenfalls entfallen die Haltestellen "Windprechtstraße" und "Prinz-Karl-Viertel". Für die Haltestelle "Prinz-Karl-Viertel" wird die Ersatzhaltestelle in der Von-der-Tann-Straße bedient. Entlang der Linie 43 wird die Haltestelle "Prinz-Karl-Viertel" nicht bedient, hier wird die Ersatzhaltestelle in der Von-der-Tann-Straße angefahren.

An der Lechbrücke in der Friedberger Straße wird der Fuß- und Radweg verbreitert. Foto: Peter Fastl

Hochzoll Nach der Lechbrücke an der Friedberger Straße in Hochzoll wird stadteinwärts der Geh- und Radweg verbreitert. Die Stadt plant, die Arbeiten bis Freitag, 11. August, fertigzustellen. Deswegen ist der Geh- und Radweg vollgesperrt. Eine Fahrspur entfällt vorübergehend stadteinwärts. Radler fahren auf der Straße. Der Fußverkehr wird auf die andere Seite der Brücke geleitet.

In der Klärwerkstraße wird der derzeit unbefestigte Fuß- und Radweg befestigt und eine durchgehende LED Beleuchtungsanlage installiert Foto: Peter Fastl

Oberhausen Ab Mittwoch, 9. August, wird der aktuell unbefestigte Geh- und Radweg in nördlicher Verlängerung der Klärwerkstraße sowie der Verbindungsweg zur Lechbrücke entlang der Autobahn A8 asphaltiert. Außerdem werde es künftig eine durchgehende energiesparende, insekten- und fledermausfreundliche LED-Beleuchtung entlang des Geh- und Radwegs geben, so die Stadt. Während der Bauzeit muss der Weg für den Fuß- und Radverkehr vollständig gesperrt werden. Dieser wird von Süden kommend über den Westendorfer Weg, Schönbachstraße, Mühlweg und Paul-Keller-Straße umgeleitet. Da die Überquerung des Lechs entlang der A8 während der Bauzeit ebenfalls gesperrt ist, gibt es eine Umleitung.

Innenstadt Am Milchberg finden bis 11. September Arbeiten an Telekommunikationsleitungen statt. Der Milchberg ist in diesem Zeitraum als Einbahnstraße stadteinwärts befahrbar. Der Fußverkehr wird am Baufeld vorbeigeführt. Die Buslinien 22, 32 und 94 werden in diesen Zeitraum in stadtauswärts über das Rote Tor umgeleitet.

Kriegshaber Am Kobelweg in Kriegshaber finden Arbeiten an Gasleitungen statt. Nach Einmündung Tunnelstraße bis zur Lilienstraße wird der Kobelweg zur Einbahnstraße stadtauswärts. Eine Umleitung wird über die Bgm.-Ackermann-Straße eingerichtet. Ende der Arbeiten soll am 11. September sein.

Lechhausen In der Klausstraße beginnen Mitte August am Localbahnübergang Arbeiten, die Ende September dauern. Hier wird es künftig einen befestigten Übergang für den Fuß- und Radverkehr geben. Während der gesamten Bauzeit entfallen in der Klausstraße westlich und östlich der Localbahntrasse Stellplätze, es kommt zu kleineren Sperrungen und einer Engstelle mit Ampelregelung in der neuen Derchinger Straße.