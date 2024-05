Märchenhochzeit: Alexander Erbgraf Fugger-Babenhausen heiratet

Viele Gäste aus Adel, Politik und Gesellschaft wohnten der Trauung in der Moritzkirche bei. Gefeiert wurde im Fuggerhaus in der Maximilianstraße.

So ein Aufgebot an Prominenz aus Adel, Politik und Gesellschaft kennt man sonst nur von großen Adelshochzeiten. In der Moritzkirche in Augsburg gaben sich Alexander Erbgraf Fugger-Babenhausen und seine Verlobte, Gabriella Stoudemire, das kirchliche Ja-Wort. Gäste aus der ganzen Welt, aber auch Augsburger Gäste wie Oberbürgermeisterin Eva Weber und Riegele-Chef Sebastian B. Priller, wohnten der Trauung in der Kirche am Moritzplatz bei. Bei den Damen konnte man schicke Cocktailkleider, hochhackige Schuhe und ausgefallene Hüte bewundern. Gesprochen wurde unter anderem Englisch, Spanisch und Italienisch.

Mit einem Fiat 600 ging es zur Hochzeitsfeier. Foto: Anna Kondratenko

Viele Schaulustige vor der Kirche

Vor der Kirche hatten sich viele Schaulustige versammelt, die das Paar aus der Nähe sehen wollten. Als sich das Kirchenportal öffnete, wurden Handys gezückt und Fotos und Videos angefertigt. In einem Regen aus gelben Rosenblättern schritten der Chef des Hauses Fugger-Babenhausen - den gemeinsamen Sohn Otto auf dem Arm - und seine frisch angetraute Frau zu ihrem Hochzeitwagen, einem Fiat 600 Jolly Ghia, Baujahr 1970. Unter den Trommel- und Bläserklängen des Musikvereins Babenhausen ging es allerdings nur in die Maximilianstraße, wo im Serenadenhof des Fuggerhauses der Hochzeitsempfang stattfand.