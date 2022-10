Hochzeitsmesse in Augsburg: Diese Trends sind gefragt

63 Aussteller zeigen auf der Messe "Traut Euch!" im Kongress am Park, wie geheiratet werden kann. Das Angebot reicht vom Klassiker bis zum ausgefallenen Trend.

Die Stimmung auf der Hochzeitsmesse "Traut Euch!" im Kongress am Park ist am Samstag sehr gut. Während sich die künftigen Bräute beim Frisör stylen und bei der Kosmetikerin probeweise schminken lassen, testen ihre künftigen Ehemänner die Hochzeitstorte und lauschen den Klängen der Hochzeitsbands. Dabei stellen viele fest: Es gibt Traditionen, die zu jeder Hochzeit gehören, aber auch ausgefallene und neue Trends für die Hochzeitssaison 2023.

Alexandra und Christian aus der Nähe von Schwabmünchen wollen im Juni 2023 heiraten. Allerdings nicht kirchlich. Sie sind beide aus der Kirche ausgetreten, wollen aber dennoch einen festlichen Rahmen für ihr Jawort. Sie haben sich deshalb für eine freie Trauung entschieden. Am Stand von "Unsere Worte" lassen sie sich erklären, wie so etwas in ihrem Fall aussehen könnte. "Wir merken, dass es ein großes Interesse am Heiraten gibt, aber nicht für alle Paare ist die Kirche der richtige Ort", erzählt Agnes Püst. Man spüre die Kirchenaustritte, aber auch Menschen, die in der Kirche nicht getraut werden würden, wie gleichgeschlechtliche Paare oder Geschiedene, kämen zu ihnen. Die Nachfrage steige. "Bei uns stehen die ganz individuellen Bedürfnisse der Paare im Mittelpunkt", glaubt Mitinhaber Claus-Dieter Strehle den Grund für den wachsenden Zulauf zu kennen. Für Alexandra und Christian genau das Richtige. "Hier gibt es weniger Vorgaben, es ist persönlicher und daher für uns der einzig richtige Weg."

Agnes Püst und Claus-Dieter Strehle bieten mit ihrem Unternehmen "Unsere Worte" freie Trauungen an. Foto: Klaus Rainer Krieger

Goldenes Besteck, Second-Hand-Kleider und Freie Trauungen liegen im Trend

Doch es gibt auch weiter Paare, die eine ganz klassische Hochzeit wünschen, wie Maria und Johann. Sie könnten sich eine standesamtliche Trauung in Tracht vorstellen, danach soll der kirchliche Segen folgen. "Wir wollen eigentlich nichts Extravagantes, sondern es eher klassisch", erzählt Maria. Für sie und ihren künftigen Mann ist dabei eines wichtig: Die Band. "Wir wollen auch ein Brautverziehen und wünschen uns eine gute Partyband. Es ist gut, dass man hier auf der Messe die Musik auch live hören kann", sagt Johann. Weit sind sie in ihren Planungen noch nicht. Erst im August 2024 soll Hochzeit sein. Doch viel früher würde es auch kaum gehen. "Wir haben immer wieder gehört, dass wegen Verschiebungen durch Corona für 2023 schon einiges an Locations ausgebucht ist", so Maria.

Umso mehr Zeit können sich die beiden lassen, die Hochzeits-Trends genau zu studieren. Bei der Tischdeko im Restaurant darf es gern etwas glamouröser werden. "Der Trend geht weg von der klassischen Tischdecke hin zu Läufern. Deshalb dürfen die Accessoires gerne etwas üppiger sein", schildert Viktoria Dukart von Kreativservice aus Königsbrunn. Die Farben Flieder und Grau seien stark im Kommen, dazu große Unterteller samt passender Gläser und goldenes Besteck. Immer mehr Paare buchten sich das Geschirr extra dazu. Auch das Thema Nachhaltigkeit ist gefragter denn je. Brautkleider, die nach dem großen Tag eine neue Bestimmung finden oder schon einmal eine Braut gekleidet haben, bieten die beiden Schwestern Melinda Dmuschewski und Andrea Köstinger an. Sie führen in Augsburg die Geschäfte "Die Brautflüsterin" und "Einzelstück". Kleider, die bei "Die Brauflüsterin" keine Abnehmerin finden oder nach einer Hochzeit als Second-Hand-Ware abgegeben und ebenfalls nicht verkauft werden, gehen an "Einzelstück". Dort werden die Kleider auseinander genommen und zu neuen Werken zusammengesetzt. Außerdem können getragene Brautkleider für eine weitere Verwendung abgeändert werden. "Wir können sie kürzen, einfärben oder anderswie verändern", schildert Melinda Dmuschewski. Die Angebote würden sehr gut angenommen.

Die Schwestern Andrea Köstinger ("Einzelstück", li.) und Melinda Dmuschewski ("Die Brautflüsterin") bieten Nachhaltige Brautmode an. Foto: Klaus Rainer Krieger

Auch fülligere Bräute haben eine große Auswahl an Kleidern

Auch Alexandra Neumayer-Stangl trifft mit ihrem Angebot ins Schwarze. Sie bietet mit "White and Curvy" Brautmode für fülligere Frauen und Männer an. "Vor zehn Jahren wussten fülligere Bräute, dass sie in einem normalen Brautmodengeschäft kaum etwas bekommen. Das hat sich deutlich verbessert", erzählt sie. Die Modenschau der Messe "Traut Euch!" präsentiert in diesem Jahr genau diese Mode. Das Angebot reicht vom Kleid mit üppigem Rock, viel Tüll und verspieltem Oberteil bis hin zum extravaganten weißen Hosenanzug.

63 Aussteller präsentieren auf der Messe ihre Angebote. Wer sich selbst noch auf der Messe im Kongress am Park umschauen und vielleicht auch ein Stück Hochzeitstorte kosten will, hat dazu noch am Sonntag Gelegenheit. Die Messe ist von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Tickets gibt es online, aber auch vor Ort.