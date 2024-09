Feuerwehr rückt zu Küchenbrand nach Hochzoll aus

Zu einem Küchenbrand in der Karwendelstraße sind Einsatzkräfte der Feuerwehr Augsburg am Montagnachmittag gegen 16 Uhr gerufen worden. Wie die Feuerwehr berichtet, sei laut dem Anrufer dichter Rauch aus den Fenstern und Türen der Wohnung im Erdgeschoss gedrungen. „Beim Eintreffen an der Einsatzstelle konnte diese Lage vom Führungsdienst der Feuerwehr bestätigt werden“, heißt es von der Feuerwehr weiter. Die Einsatzkräfte löschten den Brand schnell. Die sechs Bewohner der Wohnung hatten diese zuvor schon verlassen und wurden vom Rettungsdienst ambulant untersucht. Verletzt wurde aber offenbar niemand. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, musste sie das Gebäude noch umfassend entlüften. „Nach aktuellem Stand war ein technisches Gerät für den Brand ursächlich“, heißt es von der Polizei. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro. (jaka)

Feuerwehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Küchenbrand Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Einsatzkraft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis