Hollaria-Faschingsgala: Viel Glitzer, Pomp und Partylaune

Es ist ein einziges Glitzern und Funkeln an diesem Freitagabend. Nicht nur die Kostüme der Hollaria-Showtanzgruppe haben ihren Anteil daran. Auch die Gäste haben sich für die Faschingsgala besonders schick gemacht. Kein Wunder: „Glamour Show Night“, dieses Motto hat die Augsburger Faschingsgesellschaft für den Abend ausgegeben und jeder trägt seinen Teil dazu bei - einige sogar ganz besonders.

Elke Olita und Peter Baum haben sind aufwendig im Stil des Rokoko gekleidet. Die Faschingsfans lassen sich seit einigen Jahren keine Gala im Kongress am Park entgehen. „Das Ambiente ist hier etwas ganz Besonderes“, sagt Olita. „Und die Mischung aus elegant und kostümiert macht einen eigenen Reiz aus.“ Anna Hörmann ist mit einer Plüschschlange um den Hals als Dschungel-Park-Rangerin unterwegs. „Die Menschen sind in Kostümen ausgelassener und gehen fröhlicher miteinander um“, ist sie überzeugt. Ein besonders aufsehenerregendes Outfit trägt einer ihrer vier Begleiter: Timo Hillenbrand hat sich ein Paar Skier auf den Rücken geschnallt. „Das ist recht unbequem“, gibt er zu, „aber für ein originelles Kostüm nimmt man das in Kauf“.

Icon Vergrößern Claudia Hillebrand, Peter Baum, Elke Olita und Leon Hillebrand legen Wert auf originelle Kostüme. Sie sind Stammgäste der Hollaria Faschingsgala. Foto: Michael Eichhammer Icon Schließen Schließen Claudia Hillebrand, Peter Baum, Elke Olita und Leon Hillebrand legen Wert auf originelle Kostüme. Sie sind Stammgäste der Hollaria Faschingsgala. Foto: Michael Eichhammer

Ebenfalls kostümiert: Oberbürgermeisterin Eva Weber im mondänen 20er-Jahre-Look, und Stadtrat Martin Schenkelberg als Scheich. Für klassische elegante Abendgarderobe hat sich dagegen eine 20-köpfige Gruppe entschieden. Gefühlt überwiegen an diesem Abend aber die Gäste in Verkleidung.

Zu den Höhepunkten jeder Hollaria-Gala zählen die Auftritte der eigenen Showtanz-Truppe, die sich mit ihren perfekt auf die Musik abgestimmten Choreographien einen guten Ruf bei Faschingsfreunden in ganz Bayern ertanzt haben. Dazu tragen neben dem Tanz auch die spektakulären Hebefiguren und Sprünge bei. Davor zeigten bereits die eigene Kinder- und Jugendgarde und die Güssengarde vom Leipheimer Haufen ihre Show.

Icon Galerie 60 Bilder Am Freitag lud die Augsburger Faschingsgesellschaft Hollaria zu einem der größten Highlights der Saison. Die Bilder vom Event im Kongress am Park.

Viele Gäste tanzen aber auch gern selbst. Für Stimmung auf dem Parkett im großen Saal sorgt diesmal die United Dance Band aus Elchingen. In der Mitte der Tanzfläche tanzt ein König mit seiner Königin. Die gekrönten Häupter sind nicht das aktuelle Prinzenpaar, sondern als Gäste vor Ort. Allerdings ist Markus Franke ein ehemaliger Hollaria-Prinz. Seine Partnerin Marion Schubert ist ebenfalls auf den Gala-Geschmack gekommen: „Mir gefällt, dass das Publikum so breit gefächert ist – Alt und Jung, schick und kostümiert“. Ebenfalls im großen Saal tanzen zwei „Hippies“: Jennifer und Herbert Wallner haben sich in Schale geschmissen und treiben es bunt. „Einmal im Jahr so sein zu können wie man es sonst nicht ist, wild und ausgelassen“, beschreibt Herbert seine Freude am Fasching. Für Jennifer ist auch die Auswahl der Kostüme Teil des Charmes. „Wir lassen uns jedes Jahr etwas Neues einfallen, sonst ist es ja langweilig“, berichtet sie.

Wem der Sinn eher nach Freistil-Party-Moves statt klassischem Gesellschaftstanz steht, findet im kleinen Saal direkt nebenan ein Kontrastprogramm. Hier legt ein DJ die zum Motto Après-Ski passenden Schlager auf. Warum sich entscheiden, wenn alles haben kann, denkt sich Sam K., der in einer Gruppe von zwölf Leuten feiert: „Wir spazieren den ganzen Abend hin und her zwischen dem großen Saal, der Disco und der Bar – das ist das Schöne an der Veranstaltung, dass man so viel Auswahl hat.“

Hollaria-Faschingsgala: Zur Karaoke-Party ins Foyer

Es gibt sogar noch mehr Auswahl. So findet im kleinen Foyer wie im Vorjahr eine Karaoke-Party statt. Nicht jeder, der mitmacht, bringt Gesangstalent mit, doch für gute Laune sorgen alle, die sich auf die Bühne wagen. Auch das Casino hat wieder geöffnet. Der Clou: Was am Roulette-Tisch oder Black Jack gewonnen wird, geht nicht an die Glückspilze vor Ort, sondern wird an das Kinderheim Friedberg und den Zoo Augsburg gespendet.

Icon Vergrößern Die Minions sind los! Ihr Kostüm haben diese Faschingsfreunde zum Teil im Internet erstanden oder in einem Fachgeschäft für Arbeitskleidung gekauft. Foto: Michael Eichhammer Icon Schließen Schließen Die Minions sind los! Ihr Kostüm haben diese Faschingsfreunde zum Teil im Internet erstanden oder in einem Fachgeschäft für Arbeitskleidung gekauft. Foto: Michael Eichhammer

Hollaria-Ehrenpräsident Georg Rehm ist – wie die amtierende Präsidentin Anja Müller in ihrer Laudatio sagt – „immer noch eine tragende Säule des Vereins“. Giuseppe Prestifilippo, Vizepräsident des bayerisch-schwäbischen Fastnachtverbands, verleiht ihm dafür den seltenen BDK-Orden in Gold. Ein schönes Geburtstagsgeschenk, denn Rehm feiert am Freitag seinen 68. Generalkonsulin Erika Amann wird ebenfalls ausgezeichnet – als erste Hollarianerin bekommt sie einen Orden der Närrischen Europäischen Gemeinschaft.

Icon Vergrößern Joel de Tombe, Dennis Somuha, Jay Khan und Daniel Johnson (verdeckt) von Team 5ünf heizten spät in der Nacht noch einmal ein. Foto: Michael Eichhammer Icon Schließen Schließen Joel de Tombe, Dennis Somuha, Jay Khan und Daniel Johnson (verdeckt) von Team 5ünf heizten spät in der Nacht noch einmal ein. Foto: Michael Eichhammer

Für viele Gäste ist der der Auftritt von Team 5ünf das Highlight des Abends. Das Quintett, zu dem auch der ehemalige US5-Sänger Jay Khan zählt, ist an diesem Abend allerdings nur zu viert, da RTL-Dschungelkönig Prince Damien verhindert ist. Dennoch gelingt es den Jungs, mit ihren ins Deutsche übersetzten Coverversionen bekannter Boygroup-Hits, den Saal um halb eins nachts nochmal zum Beben zu bringen.

Hinter der Veranstaltung steckt viel ehrenamtliche Arbeit. Hofmarschall Michael Wagner erklärt: „Wenn wir in dieser Mega-Location vor heimischen Publikum so viel Applaus bekommen wie heute, weiß man, für was man das alles getan hat.“