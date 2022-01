Augsburg

17:30 Uhr

Mehr Rückenleiden in der Corona-Krise: Was Augsburger Experten raten

Rückenschmerzen haben in der Corona-Pandemie zugenommen.

Plus Ein Augsburger Orthopäde warnt vor den Folgen des Homeoffice in der Corona-Pandemie. Ein Büroausstatter sagt: Gute Stühle sind jetzt besonders gefragt.

Von Johannes Kapfer

Rückenschmerzen - laut einer Studie des Robert-Koch-Instituts leiden etwa 60 Prozent der Bevölkerung regelmäßig darunter. Laut dieser Statistik wären in Augsburg knapp 88.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer betroffen. Solche Rückenschmerzen werden laut Dr. Frank Haug vom orthopädischen Zentrum des Vincentinums häufig durch eine mangelhafte Arbeitshaltung in Kombination mit unzureichendem Büromobiliar hervorgerufen. Dies mache sich seit Beginn der Corona-Pandemie und der daraus resultierenden Homeoffice-Phase besonders bemerkbar, so Haug. Doch nicht allein Mediziner bekommen die gesundheitlichen Auswirkungen von Pandemie und Heimarbeitsplätzen zu spüren.

