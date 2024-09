Prominenz feiert Hotel-Eröffnung in Augsburg

Der Betrieb im Hotel Maxim Suites läuft bereits seit einigen Wochen. Es ist eine exklusive Unterkunft in der Maximilianstraße in Augsburg. Im aufwendig sanierten Harterhaus stehen 15 Suiten bereit. Das Gebäude ist aber vor allem deshalb bekannt, weil es das Lokal Ombretta im Erdgeschoss beheimatet. Millionär Heiko Grote betreibt das Hotel, er ist in der Münchner Schickeria ein bekanntes Gesicht. Am Donnerstagabend fand die offizielle Hoteleröffnung im Beisein von rund 100 geladenen Gästen statt. Zu ihnen gehörten unter anderem Simone Ballack, Ex-Frau von Fußballer Michael Ballack, und Model Guilia Siegel, die zuletzt bei RTL im Dschungelcamp zu sehen war. Die meisten Gäste waren allerdings aus Augsburg.

Hausbesitzer Michael Meißler, Simone Ballack und Hotelbetreiber Heiko Grote bei der Eröffnungsfeier vom Hotel Maxim Suites. Foto: Kolbert-press

Grote sagte bei einer kurzen Begrüßung, dass es derzeit für viele Menschen keine einfache Zeit sei. Man solle aber auch die schönen Momente im Leben genießen: „Deshalb wollen wir an diesem Abend einfach richtig feiern.“ Grote erinnerte daran, wie er zum Hotelprojekt gekommen sei. Er habe das Designhaus Stilmanufaktur in der Maximilianstraße besucht und den Chef Michael Meißler kennengelernt. Ihm gehört das Harterhaus. Meißler investierte einen Millionenbetrag, um das historische Gebäude zu sanieren. Tourismusdirektor Götz Beck spricht von einer „großartigen Aufwertung“ der Innenstadt. Es sei toll, Baumeister Elias Holl lebendig zu machen. Holl hatte zu seiner Zeit das Haus umgebaut.

Model Giulia Siegel und Hotelbetreiber Heiko Grote bei der Party. Foto: Kolbert-press

Bei der Party im Lokal Ombretta war unter anderem Simone Ballack. Sie ist die Ex-Frau von Fußballer Michael Ballack. Die 48-Jährige war mit Grote liiert. Mit ihm hatte sie in Augsburg gewohnt: „Wir hatten eine Wohnung in der Maximilianstraße gegenüber vom Hotel Maximilian‘s.“ Nun sei sie mit Grote „gut befreundet“ und als Geschäftspartnerin weiterhin mit ihm verbunden: „Und ich mag das Lokal Ombretta mit dem wunderbaren Chef Vito Ruggeri.“

Schauspielerin Daniela Kiefer (Sturm der Liebe) gehört zu den Gästen

Weniger intensiv ist der Kontakt von Model Guilia Siegel mit Augsburg. Die 49-Jährige ist nach eigenen Angaben mit Heiko Grote gut befreundet. Daher sei sie gerne nach Augsburg gekommen. Übernachtet wurde im Hotel. Das hatte Grote bereits organisiert. Für den Abend war das Hotel für einen Teil seiner Gäste freigehalten. Zu den Gästen zählte ferner Schauspielerin Daniela Kiefer, sie hat eine Hauptrolle in der ARD-Serie „Sturm der Liebe“.

