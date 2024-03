Augsburg

17:30 Uhr

Exklusives Hotel "Maxim Suites" in der Innenstadt nimmt bald den Betrieb auf

Hauseigentümer Michael Meißler übergibt demnächst im sanierten Harterhaus in der Maximilianstraße Räume an den künftigen Hotelbetreiber.

Hauseigentümer Michael Meißler will die Räume in der Augsburger Maxstraße Mitte März übergeben. Das italienische Lokal im historischen Harterhaus lässt noch etwas auf sich warten.

Von Michael Hörmann

Das Gebäude in der Maximilianstraße ist zum Hingucker geworden. Das Harterhaus in Augsburgs Innenstadt wurde für einen Millionenaufwand saniert. Es wird künftig als exklusives Hotel genutzt. Einziehen wird zudem ein italienisches Restaurant, das von den bekannten Gastronomen Vito Ruggeri und Sohn Marco Ruggeri betrieben wird. Noch wird im Innern des Gebäudes gewerkelt. Hauseigentümer Michael Meißler sagt, dass Mitte März die Hotelzimmer übergeben werden. Wie schnell das Hotel danach öffnet, ist offen. Das Lokal "Vin'Osteria Ombretta" wird voraussichtlich im Frühjahr loslegen. Die Gastronomen wollen sich derzeit auf keinen Eröffnungstermin festlegen lassen.

Von außen sind die Fensterfronten am historischen Wohngebäude mit Folien verdeckt. Wahrgenommen wird, dass Lastwagen künftiges Mobiliar für das Hotel anliefern. Hauseigentümer Meißler ist gegenwärtig oft vor Ort, um Abläufe zu koordinieren. "Mitte März werde ich wohl die Zimmer übergeben können", sagt er. Insgesamt 15 Hotelzimmer sind im historischen Gebäude untergebracht. Alle Zimmer werden mit Nasszellen ausgestattet sein. Teils gibt es eine Badewanne. "Maxim Suites" heißt das Hotel, dem das Lokal "Picnic" gegenüberliegt.

