„Ich war schockiert“: Muss sich die vegane Fleischerei in Augsburg jetzt einen neuen Namen suchen?

Für Katja Weßling, die in Augsburg die vegane Fleischerei in der Altstadt betreibt, ist es eine denkbar schlechte Nachricht. „Als ich davon erfahren habe, war ich schockiert“, erzählt sie. Der Grund für ihre Aufregung ist die Abstimmung vom Mittwoch im EU-Parlament, nach der Begriffe wie „Veggie-Wurst“ oder „Soja-Schnitzel“ von den Verpackungen pflanzlicher Fleischalternativen verschwinden sollen. Rechtskräftig ist der Beschluss noch nicht. Erst wenn alle 27 EU-Staaten zustimmen, tritt das Gesetz in Kraft. Sorgen um ihr Geschäft macht sich Katja Weßling jetzt aber dennoch - und ist damit in Augsburg nicht allein.
Katja Weßling ist der Ansicht, dass Bezeichnungen wie „Veggie-Schnitzel“ keineswegs irreführend sind. Dass eine Mehrheit im EU-Parlament das anders sieht, versteht sie nicht. „Das macht mich wirklich ungläubig“, sagt sie. „Wenn die Menschen einkaufen gehen, können sie doch zwischen echtem Fleisch und Ersatzprodukten unterscheiden.“ Die Tatsache, dass die Produkte in ihrer veganen Fleischerei Namen wie „Keine Leberwurst“ oder „Keine Salami“ tragen, schütze sie wohl nicht vor einer möglichen Umbenennungspflicht. „Ich fürchte, dass uns das Wort ,keine‘ vor den jeweiligen Produktnamen nicht helfen wird“, so Weßling. „Denn am Ende des Tages steht ja das Wort Leberwurst trotzdem auf dem Ettiket.“
Mögliches Verbot von „Veggie-Wurst“: „Müssen jetzt besprechen, wie es weitergeht“
Über mögliche neue Wortschöpfungen habe sie sich aber noch keine Gedanken gemacht, sagt die Chefin der veganen Fleischerei. „Wir müssen das jetzt im Team besprechen, wie es weitergeht.“ Sollte das Gesetz final durchgehen, sieht Weßling aber auch in der Namensgebung der veganen Fleischerei ein Problem, da diese de facto ja keine echte Fleischerei sei.
Fabian Schneider arbeitet am Mittwoch an der Verkaufstheke. Er fürchtet auch einen finanziellen Schaden. „Es ist für uns sehr wichtig, dass ein veganer Salami-Stick in Zukunft auch so heißen darf. Alles andere verkauft sich erwiesenermaßen schlechter.“ Auch die Kundschaft im Geschäft nimmt den Gesetzesentwurf mit einem Kopfschütteln entgegen. „Für mich ist das reine Stimmungs- und Meinungsmache“, sagt Birgit Obermaier, die in der veganen Fleischerei hin und wieder vegane Würstchen kauft. „Welchen Fleischkonsumenten sollte das denn stören? Unter dem Begriff ,Wurst‘ verstehe ich primär die Form und nicht den Inhalt.“
Veganes Gasthaus „Rübenrot“ in Augsburg: Zwischen Fassungslosigkeit und Schmunzeln
Die Diskussion um Veggie-Schnitzel und Co. beschäftigt auch Inhaberin Katja Kaminski vom veganen Gasthaus „Rübenrot“. Sie schwankt noch zwischen Fassungslosigkeit und Schmunzeln. „Ich kann diesen Gesetzesentwurf einfach nicht ernst nehmen. Mit solchen Entscheidungen werden doch nur unsere Steuergelder verschwendet“, sagt Kaminski. Geht es nach der Wirtin, müsse man nach dieser Logik künftig auch darüber diskutieren, ob Begriffe wie „Fruchtfleisch“ und „Scheuermilch“ noch verwendet werden dürften.
Wie sie ihre Speisen sonst nennen soll, ist ihr ein Rätsel. „Soll ich das Soja-Schnitzel in Zukunft ,panierte Seitan-Scheibe‘ umbenennen oder was?“ Kaminski sieht die mögliche Gesetzesänderung als vollkommen überflüssig an: „Es ist für mich noch keine Katastrophe, weil das, was gerade besprochen wird, einfach nicht ernst zu nehmen ist.“ Kaminski bleibt gelassen und hofft, dass die EU-Länder bei der kommenden Abstimmung die Zukunft der Veggie-Wurst nicht aufs Spiel setzen.
Die weitere (nach dem Spaghettieis) wohl dem Thema des Artikels als angemessen erachtete Ausführung von Frau Steiner (ganz unten- zweifach : - ) empfinde ich als (zumindest) ein bisschen unappetlich oder anders ausgedrückt: . . . . .
JA, um besser verkaufen zu könnnen, denn (aus dem Artikel zitiert): "Es ist für uns sehr wichtig, dass ein veganer Salami-Stick in Zukunft auch so heißen darf. Alles andere verkauft sich erwiesenermaßen schlechter"
Ich wäre auch für ein Verbot von Kinderschnitzeln. Ist ja auch eine Frechheit, Kinder zu Schnitzeln zu verarbeiten... Gudrun Miehling
Ich stelle mir gerade vor, wie Söder sich – wie üblich öffentlichkeitswirksam– versehentlich eine vegane Bratwurst einverleibt und die auch noch als besonders lecker postet:-))) Ja, da muss er aufpassen, der Herr Ministerpräsident, die veganen Metzger sind zu allem fähig :-)))
Ja, es gibt auch Dinge in der EU, die unnötig wie ein Kropf sind. Nur damit Herr Hoeflein richtig einkauft und nicht versehentlich einen Soja-Stick essen muss, deswegen müssen doch nicht alle Begriffe gekippt und alle Verpackungen und Ladenkonzepte geändert werden. Wer vegan essen will, soll es tun und da einkaufen, wo es diese Produkte gibt, egal wie sie heißen. Wer zu blöd ist, ein Seitan-Schnitzel statt eines Schweineschnitzels zu kaufen, der wird daran nicht sterben. Vielleicht kommt er ja sogar auf den Geschmack. Das ist purer Aktionismus, dabei gäbe es doch wirklich Wichtigeres zu regeln – z.B. den hemmungslosen Umgang der Agrarindustrie mit Pestiziden.
Die Erbswurst gab es seit 1867 … eine Suppenpulver, welches in Wurstform gepresst wurde. Hat da jemals jemand dran gedacht, sich über den Namen zu beschweren? Man stelle sich die Verwechlungsgefahr vor … wie viele saßen in den über hundert Jahren am Esstisch, wollten sich ein Rädle Wurst abschneiden und wurden dann bitter enttäuscht? Aber vielleicht haben die Verbraucher ja auch gar kein Problem, sondern nur diejenigen, die sich über etwas aufregen, was sie ablehnen.
Jertz mal ehrlich: Vegane "Fleischerei"? Was für ein Unsinn! Entweder "Vegan" oder "Fleisch".
Das ist eigentlich nicht schwer … es sieht ein bisschen aus wie eine Metzgerei und es werden vegetarische Steaks und Würstchen verkauft. Daher der Name. Und weil nichts von alledem geschützt ist, kann man das machen. Das muss auch keinem, außer der Kundschaft, gefallen. Niemand wird gegen seinen Willen dorthin verschleppt und muss dort etwas kaufen.
Eine richtige Entscheidung in Brüssel. Ich habe keine Lust im Supermarkt im Fleisch- Wurstregal gucken zu müssen, ob ich statt Fleischwaren - vegane Ersatzprodukte zum Verwechseln ähnlich unter gemischt sind und ich gezwungen die Beschreibung zu lesen. Nicht all Leute haben Zeit und Lust- Beipackaufkleber zu studieren über Inhaltsstoffe etc.
Schon richtig, nicht dass man am Ende noch selbst was lesen oder gar eigenständige Entscheidungen treffen muss.
Ach, Herr Hoeflein… Weder müssen Sie im Wurstregal darauf aufpassen, vegane Produkte untergeschoben zu bekommen, noch müssen Sie Beipackaufkleber studieren, um diese von Fleischprodukten unterscheiden zu könen. Vegane Produkte sind erstens komplett ausreichend auf ihrer Vorderseite als vegan zu erkennen und sie sind auch. immer in anderen Regalen untergebracht. Sie plappern mal wieder nur um des Plapperns willen…
Ich bitte um größte Vorsicht. Nicht, dass ihnen noch jemand Scheuermilch für den Kaffee unterjubelt!
Das EU-Parlament könnte sich ja auch mit etwas wichtigerem beschäftigen. Kein Wunder, das die Akzeptanz einer EU leidet und nur die Hälfte der Bürger der EU vertraut (siehe Eurobarometer; dort wird das allerdings als Erfolg verkauft "Vertrauen auf Rekordhoch" - es ist wie mit dem halbvollen oder halbleeren Glas ;-) ).
Nochmal: Es war nicht die EU-Kommission, die diesen Unfug auf den Weg gebracht hat. Es war eine Abgeordnete der fr. Republikaner, die dies beantragt hat und es waren die Rechten, die dem zur Mehrheit verholfen haben. Raimund Kamm
Na ja, es entspringt halt dem anerkannten Prinzip des Verbraucherschutzes, dass der Name nicht über den Inhalt täuschen darf. Und es ist im Lebensmittelrecht Konsens, dass Inhaltsstoffe benannt werden. Was die Erben von Beyond Burger nicht kapieren - es gibt Misstrauen gegen designte Lebensmittel - Erbsenprotein oder sonstige Reaktorprodukte sind nicht unbedingt gesünder oder wertiger als das ersetzte Produkt. Die EU hat es sich aber schon einfach gemacht wie gewohnt nur zu verbieten, aber nicht Verantwortung für eine alltagstaugliche Alternative zu übernehmen.
"Es ist für uns sehr wichtig, dass ein veganer Salami-Stick in Zukunft auch so heißen darf. Alles andere verkauft sich erwiesenermaßen schlechter" - so die Strategie auf den Punkt gebracht. Darum "Vegane Fleischerei" statt "Vegane Produkte" ??
Jeder sagt Sojamilch … auch wenn die gar nicht so heißen darf. Nicht einmal diejenigen, die gar keine Soja- oder Hafermilch mögen, verwenden ein anderes Wort. Hat das irgendjemandem geschadet?
Ich hoffe das wird schnellstmöglich Gesetz, besser gestern als morgen!!! Ehrlich, wer vegetarisch essen will, ok. Aber sucht euch eigene Bezeichnungen!!! Wie kann jemand auf so eine Idee kommen eine vegetarische "Metzgerei" zu eröffnen? Obwohl... ich denke demnächst sollte es Salatköpfe aus Rindswurst und Sojabohnen aus Schweinshaxn geben!!!
Was ist eine Vegane Fleischerei, Veganer Metzger, Veganer Chickenburger, Veganes Schweineschnitzel, vegane Bolognese, usw. Man hat die Namen genommen um es besser verkaufen zukönnen. Bei einem "Carni-Obst-Verkäufer" der Carni-Kirschen, Carni-Kürbis verkauft, würde es einen Aufschrei geben. (Carni =Fleischig). Einfach den Namen nennen, gewürzt nach Salamiart, Sojawurscht nach Thüringer Art. Ein Wienerschnitzel bleibt ein Kalbsschnitzel paniert.
Natürlich ist das bürokratischer Unsinn der EU. Ich habe mich aber immer schon gefragt, warum ein Geschäft, das vegatarische Produkte verkauft, sich Fleischerei nennt ? Gibt es denn vegatarisches Fleisch?
Stichwort Lachsersatz - da wird doch auch klar gesagt was Sache ist.
"Die EU" kann hierfür nichts. Es sind konservative und rechte Ideologen im EU-Parlament, die einen Kreuzzug gegen Alternativen zum Fleischverzehr führen. Sie schaden damit allerdings nur innovativen Wirtschaftsunternehmen, die geänderte Bedürfnisse von Verbrauchern befriedigen. Wenn der Unsinn tatsächlich Gesetz wird, werden vor allem Juristen jede Menge Arbeit bekommen. In Deutschland haben wir längst vernünftige Regelungen. Dabei sollte man es belassen.
Die "siebengscheiten" Wurst- und Schnitzelschützer haben noch einiges vergessen: Hackschnitzel, Papierschnitzel, die armen Würstchen, der Hanswurst und die vielen Würste als "Verdauungsendprodukte"... Laßt doch der Sprache ihre gesellschaftliche Entwicklung und hört mit dem realitätsfernen, lobbyistischen Geplänkel auf!
Die Scheuermilch muss dann wohl auch in Scheuer-Emulsion umbenannt werden. Butterblumen gelten künftig als Margarine-Blumen und die Boulevardpresse ist dann kein Käseblatt, sondern ein Tofublatt. Wir scherzen darüber, aber den Unternehmern entstehen dadurch wieder Kosten. Anwälte, Beratung, Verlust von Namens/Markenrechten, Umverpackung. Und das alles Geld versinkt im nichts, denn es hat keinen produktiven Mehrwert.
.....und Zigeunerschnitzel nicht vergessen.
Das war aber auch mal ein Schildbürgerstreich erster Güte, was da in Brüssel zusammen gewurstelt wurde.
Leider ist es nicht einfach ein dummer Schildbürgerstreich. Es ist Teil des Kulturkampfes einiger Rechter. Hier einer franz. EVP Abgeordneten. >>Die im Europaparlament zuständige Abgeordnete Céline Imart sieht durch das Vorhaben den Verbraucherschutz gestärkt. Die Politikerin der EVP-Fraktion, zu der auch CDU und CSU gehören, ...<< https://www.spiegel.de/wirtschaft/eu-parlament-stimmt-fuer-veggie-burger-verbot-a-ee2dcace-3864-4ef9-8da7-b15111a876ea Ähnliches wird mit Genderverboten in Bayern bezweckt. Diese Rechten wollen zeigen, wie konservativ sie sind. Ob sie demnächst auch fordern, dass alkoholfreies Bier nicht mehr Bier heißen darf? Raimund Kamm
Die einzigen "Schildbürger", eine Beidigung eben dieser, sind Menschen die vegetarier etc. die alles nach Fleisch bennen und jetzt ENDLICH zurechtgewiesen werden. Lieber ein Rathaus ohne Fenster als so etwas, und BITTE BITTE legt den "konservative" "rechte" Hammer wieder weg!!!
Exakt so ist es und das alles orchestriert durch den Wirtschaftszweig der befürchtet immer weniger tierische Produkte verkaufen zu können. Politischer Ressourcenkampf um die Ressource Verbraucher.
Ich hatte bisher kein Problem, mich im Supermarkt diesbezüglich zurecht zu finden. Trauen Sie sich das ruhig auch zu - Sie können das schaffen. Ich glaube an Sie.
Bei diesem puren Unsinn um Begrifflichkeiten frage ich mich (neben der Daseinsberechtigung derer in Strassburg und vieler in Brüssel), was dann eigentlich mit der "Erbswurst" passiert. Diese wird seit über 150 Jahren so genannt, hatte für das preussische Militär strategische Bedeutung, und ist definitiv alles bloß keine Wurst.
Spaghettieis muss dann wohl auch verboten werden. Bekommt man doch gar keine Nudeln... Unbedingt dagegen klagen. Das ist so abstrus. Das was hinten rauskommt ist übrigens auch eine Wurst - selbst bei Veganern und bei Herrn Merz. Okay. Ein bisschen unappetitlich aber das ist die ganz Sache ja. Oder anders ausgedrückt: Sie stinkt.
