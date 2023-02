Augsburg

Ihre Arbeit wird riskanter: Wie Mitarbeiter des Ordnungsdienstes geschult werden

Plus Mit Respektlosigkeit und Aggressivität werden die Angestellten des Augsburger Ordnungsdienstes zunehmend auf offener Straße konfrontiert. Umso wichtiger werden Schulungen.

Von Ina Marks

Sie gerät in die Schrottpresse und geht sofort zu Boden. Angelika Aksoy lacht – fast ungläubig über ihre eigene Machtlosigkeit. Ihr Kollege hat soeben mit seinem Einsatzstock einen Kniff an ihren Knien angewandt, der sie blitzschnell zu Fall brachte. "Schrottpresse" heißt dieser Kniff. Er ist freilich nicht das Einzige, was die zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsdienstes der Stadt Augsburg an diesem Tag in einer Schulsporthalle in Kriegshaber lernen. Regelmäßig werden die "Blauen", wie sie im Volksmund genannt werden, in unterschiedlichen Gruppen für ihre Einsätze in der Stadt geschult. Das Training ist auch für ihre eigene Sicherheit. Denn zuletzt haben die körperlichen Angriffe auf den Ordnungsdienst zugenommen. Angelika Aksoy wurde erst im November von einem aggressiven Fahrradfahrer verletzt.

