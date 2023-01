Augsburg

15:33 Uhr

"Wegen 15 Euro wird ein Messer gezogen": Mehr Gewalt gegen Ordnungsdienst

Plus Ein Prozess um einen Autofahrer, der einen Ordnungsdienst-Mitarbeiter umfuhr, sorgt für Aufsehen. Kein Einzelfall. Die Stadt Augsburg sorgt sich um Angestellte.

Von Ina Marks

Er mache die schwerste Zeit seines Lebens durch, sagt Jens M. (Name geändert). Der 46-Jährige befindet sich gerade auf Reha, danach steht eine nächste Operation an. Der Mitarbeiter des Augsburger Ordnungsdienstes ist vor rund einem Jahr von einem wütenden Autofahrer umgefahren und schwer verletzt worden. Der Täter wurde unlängst in einem Prozess zu einer Haftstrafe von einem Jahr und sieben Monaten auf Bewährung verurteilt. Ein besonders schwerer Fall, aber kein Einzelfall. Bei der Stadt beobachtet man mit Sorge, dass verbale und tätliche Angriffe gegenüber städtischen Mitarbeitern zunehmen.

