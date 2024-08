Ihre Mahlzeiten bringen die Menschen zusammen

Der große Ansturm ist vorbei. An den Tischen drinnen und draußen auf der Veranda des SOS-Familienzentrums im Hochfeld sitzen noch einige junge Mütter mit ihren Kindern und unterhalten sich – und Remziye Bayrak mit ihnen. Ihr Mittagessen ist in der Zwischenzeit kalt geworden. Seit 2012 bietet sie hier an diesem Ort fast ununterbrochen jeden Mittwoch ein frisches Menü für Bedürftige und Menschen aus der Nachbarschaft. Von 10 Uhr vormittags an steht sie dann in der kleinen Küche im selbst dekorierten Aufenthaltsraum des Familienzentrums und bekocht alle, egal welcher Herkunft, welcher Lebensumstände und egal welchen Alters; tatsächlich von 0 bis 99, denn so alt ist ihre älteste Besucherin.

