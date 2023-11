Im Herrenbach gibt es einen neuen Mittagstisch für kleines Geld

Die Stadt weitet das Angebot für ein günstiges Mittagsessen in Augsburg erneut aus. Damit soll auch Vereinsamung verhindert werden.

Die Ausweitung des Mittagstischangebots in Augsburg wurde im vergangenen Jahr im Stadtrat beschlossen. Damit sollte es nicht nur finanzschwachen Bürgern möglich sein, ein Essen für kleines Geld zu bekommen. Ein wesentliches Anliegen der Stadträte war es, den Kampf gegen die Einsamkeit aufzunehmen und den sozialen Zusammenhalt zu stärken. Mit dem Mittagessen im Mehrgenerationentreff (MGT) Herrenbach kam nun ein neues Angebot hinzu.

Seit diesem Frühjahr bietet das Haus Lea, eine Anlaufstelle für Frauen in sozialen Notlagen des Caritasverbandes für die Stadt und Landkreis Augsburg in Oberhausen, beinahe wöchentlich Frauen ein Mittagessen an. Für zwei Euro können sie dort ein warmes Essen erhalten und treffen andere Frauen zum Gespräch. Dank der Förderung durch die Stadt konnte auch im Frühjahr der Mittagstisch von der Oberhauser Pfarrei St. Johannes von einem zweiwöchentlichen auf einen wöchentlichen Turnus umgestellt werden. Schritt für Schritt werde nun in den kommenden Jahren an verschiedenen Stellen Mittagstischangebote etabliert, kündigte Sozialreferent Martin Schenkelberg damals an. Seit dem Sommer gibt es nun ein weiteres Angebot im MTG Herrenbach: Ein Team aus hauptamtlichen und freiwilligen Engagierten würde dort seither wöchentlich rund 30 Besucherinnen und Besucher, darunter genauso Stadtteilbewohner wie Menschen aus dem Stadtgebiet, begrüßen. Laut Informationen der städtischen Homepage findet der Mittagstisch dort montags zwischen 12.30 und 14 Uhr (ausgenommen Sommerferien) statt. Besucher sollen sich zwei Tage vorher anmelden. Den Mittagstisch gibt es dort gegen eine Spende.

Unter der Internetadresse augsburg.de/umwelt-soziales/soziales/mittagstischangebote können Interessierte einen Überblick gewinnen, wo es wann günstige Mittagstische gibt, wie viel sie kosten und ob eine Anmeldung erforderlich ist. Neben Angeboten in den Mehrgenerationentreffs, kirchlichen Gemeinden, sozialen Einrichtungen sind dort auch Mittagstische in Seniorenzentren gelistet. (ziss)

Lesen Sie dazu auch