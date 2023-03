Augsburg

Im Großeinsatz: So wird die Jugend des THW in Augsburg trainiert

Plus Ein Einsatz im Klärwerk, eine vermisste Person und eine Party im Familienbad, die aus dem Ruder läuft: Die Kinder und Jugendlichen des THW Augsburg hatten am Samstag viel zu tun.

Sie sind überall dort, wo es brenzlig wird – zumindest im übertragenen Sinn. Rund 83.000 Menschen sind in Deutschland beim Technischen Hilfswerk engagiert. In den vergangenen Jahren waren sie unter anderem bei der Flutkatastrophe im Ahrtal oder bei der Verteilung von Impfstoffen und Schutzausrüstung gegen das Coronavirus im Einsatz. Auch in der Region sind die Helfer immer wieder gefragt – etwa nach dem Brand des historischen Hauses in der Karolinenstraße oder regelmäßig dann, wenn Weltkriegsbomben gefunden und entschärft werden müssen. Am Samstag gab es zwar keinen Ernstfall – aber dennoch waren rund 100 THW-Helferinnen und Helfer im Großeinsatz, vor allem der Nachwuchs. Beim Großübungstag der THW-Jugend Augsburg warteten Herausforderungen auf die Kinder und Jugendlichen – und einige Überraschungen.

