Im Lechhauser Gewerbegebiet entsteht ein neues Polizeirevier

In den vergangenen Wochen war ungewöhnlich viel Betrieb vor einem Gebäude in der Bürgermeister-Wegele-Straße in Lechhausen. Teils parkten mehrere Polizeiautos vor dem eher unscheinbaren Objekt in einem Gewerbegebiet, einmal offenbar auch deshalb, weil die Alarmanlage losgegangen war. Die Präsenz der Beamten hat indes noch einen anderen Grund, tatsächlich plant die Polizei, künftig dauerhaft vor Ort zu sein. Wie eine Sprecherin des Präsidiums in Augsburg auf Anfrage bestätigt, soll in dem Gebäude ein neuer Revier-Standort entstehen, die Polizeiinspektion Augsburg Ost, im Ermittlerjargon „PI Ost“ genannt. Bislang ist sie in der Blücherstraße beheimatet. Bereits im Februar 2025 sollen die Beamten einziehen.

