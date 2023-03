Im Nose & Belly steht statt Kaviar Blutwurst auf der Karte

Plus Hendrik Ketter bereitet im Augsburger Restaurant Nose & Belly einer durchdachten saisonalen Küche eine Bühne. Gelernt hat er seine Kochkunst auf der ganzen Welt.

Vom Michelin, der Bibel aller Gourmets, gab es schon eine Empfehlung, vom Gault & Millau, ebenso wichtig, bekam Henrik Ketter für seine Kunst am Herd zwei Hauben. Dabei war der Start des Nose & Belly (was so viel wie "von der Nase zum Bauch" bedeutet) Anfang März 2020 alles andere als glücklich. Der Gastronom hatte das Restaurant, das sich in der Heilig-Kreuz-Straße nahe dem Staatstheater befindet, gerade erst eröffnet, zwei Wochen später erreichte die Corona-Pandemie die Region und alle Restaurants mussten schließen. Erst im April 2022 war der Spuk vorbei. Viele hätten da hingeschmissen, nicht so der 39-Jährige. Er blieb und hat das bis heute nicht bereut.

Denn für das Nose & Belly mit seinen 30 Plätzen hatte sich Ketter etwas Besonderes vorgenommen. In diesem kleinen Restaurant im Zentrum von Augsburg wollte er der "durchdachten saisonalen Küche" eine Bühne geben. Manchmal auf Grundlage einer Erbsensuppe mit verschiedensten Zutaten. Mal steht Reh mit Blutwurst, Zwetschge und Rosenkohl auf der Speisekarte, dann wieder Schweinekinn mit Birne, Bohne und Speck. Das Credo des Kochs: "Essen ist ein Bedürfnis, genießen eine Kunst". Doch dessen Zubereitung muss man auch beherrschen.

Zufällig verschlug es ihn mit seinem zweiten Lokal nach Augsburg

Dabei verschlug es den 39-Jährigen eher zufällig nach Augsburg. Eigentlich suchte er als zweites Standbein neben seinem Restaurant Neuhof am See in Gundelfingen ein Haus in Ulm. Doch ein Makler machte ihn auf das Lokal hinter dem Theater aufmerksam, das vorher das "Kreuzer" beherbergt hatte. Ketter sah es sich an und sagte zu.

Seitdem besteht sein Leben vorwiegend aus Arbeit und dem Pendeln zwischen Gundelfingen im Landkreis Dillingen und Augsburg. "Mein eigener Anspruch ist hoch, aber Spaß muss es auch machen", so der Koch. Er habe sich zwar der feinen Küche verschrieben, allerdings mit einem besonderen Dreh. Statt auf Edelprodukte wie Stopfleber, Gelbschwanzmakrele oder Kaviar setzt er auf Handarbeit, eine ansprechende Präsentation und kleinteilige Gerichte, die sich aus vielen Aromen und Texturen zusammensetzen. Oft aus einfachen Produkten, gerne von Bauern der Region, entstehen von Mittwoch bis Samstag bunte und kreative Teller. Mittwochs unterscheidet sich das Essen von dem anderer Tage: Dann gibt es unter dem Motto "Henriettes Erbe" saisonale Küche, die sich die Gäste am Tisch teilen - ein bisschen ist das das Prinzip spanischer Tapas, nur auf ganz anderem Niveau. Natürlich backt er das Brot selber, ist beim Mehl sehr wählerisch, demnächst will er auch an den Käse "ran". Seine Maxime: "Man kann von der Hausfrau viel lernen."

Viele Jahre arbeitete er auf Kreuzfahrtschiffen und bereiste die Welt

Die spielt am 26. März allerdings keine Rolle. Dann kommt Sternekoch Thorsten Bender vom Restaurant "sein" aus Karlsruhe ins Nose & Belly, um ein Sieben-Gänge-Menü zu kreieren.

Inspiration für seine eigenen Kreationen konnte Ketter bislang reichlich sammeln: Gelernt hat er im Kempinski Grand Hotel in Heiligendamm, mehrere Jahre reiste er als Koch für 890 Euro netto pro Monat auf einem Expeditionsschiff um die Welt, von der Arktis bis zur Antarktis, von den karibischen Inseln bis ins Amazonasgebiet. Dort hat er zwischen Robbenfleisch oder patagonischem Lamm alles probiert, was er auf Märkten bekam. Er leitete ein Ethno-Restaurant auf einem Fünf-Sterne-Schiff. Vor neun Jahren eröffnete er sein erstes Restaurant. Seitdem immer an seiner Seite, eine freundliche Bulldogge, die auf den Namen eines seiner früheren Küchenchefs hört. Deren Namen freilich verrät er nicht - abgesehen von der Küche darf ein Koch auch andere Geheimnisse haben.

Und was ist die Leibspeise von Hendrik Ketter? "Spinat, Kartoffel und Spiegelei", das sei ein Gericht aus seiner Kindheit. Und wenn er, was viel zu selten vorkommt, mal Zeit hat, dann reist er mit seiner Lebensgefährtin, um bei Kollegen vorbeizuschauen.

