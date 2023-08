Augsburg

Immer mehr Augsburger pendeln nach München

Plus Inzwischen fahren um die 10.500 Augsburger Pendler zur Arbeit nach München. Das ist etwa ein Viertel mehr als vor acht Jahren. Ein Grund ist schnell ausgemacht.

Der Immobilienverband IVD sieht Augsburg verstärkt als Ausweichwohnort für Münchner, die sich in der Landeshauptstadt den Kauf bzw. die Miete eines Hauses oder einer Wohnung nicht leisten können oder wollen. Eine Eigentumswohnung in Augsburg kostet nach IVD-Zahlen mit rund 4250 Euro Quadratmeterpreis (Bestandswohnung in guter Lage) die Hälfte des Münchner Preises, ein Einfamilienhaus in Augsburg etwa 800.000 Euro statt zwei Millionen Euro in München. "Bei den Mieten ist die Dämpfung nicht so deutlich wie beim Kauf, aber immer noch vorhanden", so Prof. Stephan Kippes, Leiter der IVD-Marktforschung. Hier sind in Augsburg 11,75 Euro für eine Bestandswohnung angesagt, in München eine Miete von 18,70 Euro pro Quadratmeter.

Nicht zuletzt wegen des Homeoffice-Trends aufgrund der Corona-Pandemie habe es Ausweichbewegungen von München nach Augsburg bei Immobilieninteressenten gegeben. Aktuell gibt es laut Arbeitsagentur rund 10.500 München-Pendler aus Augsburg (die aktuellsten Zahlen datieren aus 2022), 2015 waren es noch etwa 8000 gewesen. Die Industrie- und Handelskammer hielt in einer Untersuchung vom vergangenen Jahr eine Verstärkung des Trends für möglich. Aktuell arbeiten laut IHK-Zahlen 80 von 1000 Augsburger Beschäftigten in München. Laut Daten der Stadt stieg die Zahl der Menschen, die aus München nach Augsburg zuzogen, zuletzt - mit knapp 1800 Zuzüglern aus München wurde 2021 ein Rekord erreicht. Zwar ziehen auch Augsburger in Richtung München weg (jedes Jahr um die 1000), allerdings ergibt sich jedes Jahr ein Saldo von mehreren hundert Zuzüglern aus München.

