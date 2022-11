Augsburg

18:00 Uhr

Immer mehr Flüchtlinge in Augsburg: Die Unterkünfte werden knapp

Der Platz ist knapp: Derzeit leben 135 Menschen aus der Ukraine in der Notunterkunft in Augsburg.

Plus Wegen der neuen Flüchtlingswelle wird es zunehmend schwerer, die Betroffenen in Augsburg unterzubringen. Viele kommen aus der Ukraine, aber auch aus anderen Ländern.

Von Miriam Zissler Artikel anhören Shape

In den vergangenen Monaten sind wieder mehr Flüchtlinge nach Augsburg gekommen. Neben Menschen aus der Ukraine kommen in den städtischen und staatlichen Unterkünften auch Menschen aus vielen anderen Ländern wie Afghanistan, Irak, Syrien oder Nigeria an. Die Fluchtbewegungen in diesem Jahr haben dazu geführt, dass freie Betten rar geworden sind und neue Unterkünfte händeringend gesucht werden. Die Regierung von Schwaben, die für die Unterbringung zuständig ist, spricht von einer "angespannten Unterbringungssituation".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen