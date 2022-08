Augsburg

vor 20 Min.

In Augsburg kommen wieder deutlich mehr Flüchtlinge an

Plus Nicht nur wegen des Ukraine-Krieges werden wieder mehr Asyl-Unterkünfte in Augsburg benötigt. Stadt und Regierung suchen nach Unterbringungsmöglichkeiten.

Von Miriam Zissler

Seit Monaten sind wieder mehr Geflüchtete in Deutschland angekommen. Bayern meldet einen Anstieg von Menschen, die einen Erstantrag auf Asyl gestellt haben, und auch in Augsburg befinden sich aktuell deutlich mehr Flüchtlinge in den staatlichen und städtischen Einrichtung als noch vor einem Jahr. Die Stadt und die Regierung von Schwaben suchen deshalb wieder nach Unterkünften, die sie anmieten können. "Die Stadt Augsburg ist fortlaufend auf der Suche nach Unterkünften, weil weiterhin rund 200 Geflüchtete in der städtischen Notunterkunft untergebracht sind", sagt Sozialreferent Martin Schenkelberg (CSU). "Die dortige Unterbringung stellt keine dauerhafte Lösung dar." Gesucht werden bevorzugt Häuser, in denen jeweils 20 oder mehr Personen unterkommen könnten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen