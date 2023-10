Augsburg

Immer mehr Geflüchtete: "An Schulturnhallen wollen wir nicht ran"

Plus Augsburg bekommt jede Woche neue Flüchtlinge zugewiesen, die Kapazitäten in den Unterkünften sind knapp. Ein Gespräch über Integration, ihre Herausforderungen und Grenzen.

Von Stefan Krog, Nicole Prestle

Wie ist aktuell die Situation in Augsburg? Hat die Stadt noch Plätze für Geflüchtete?



Martin Schenkelberg: Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Wir bemühen uns seit 2015 erfolgreich darum, Geflüchtete aufzunehmen. Aktuell liegen wir in unseren städtischen Unterkünften bei etwa 1650 Personen. Der Höhepunkt in 2015 lag bei etwa 1200 Personen. Das zeigt: Die Aufgabe, die wir aktuell zu bewältigen haben, ist deutlich größer als die, die wir seinerzeit meistern mussten. Wir haben nur noch wenige Einzelplätze, die wir belegen können.

Wie viele Geflüchtete kommen pro Woche - und mit welchem Vorlauf?



Schenkelberg: Es ist leider relativ wenig planbar. Die Regierung teilt uns in der Regel mit dem Vorlauf von einer Woche mit, dass wir einen Bus in Augsburg empfangen dürfen, der eine unbestimmte Anzahl von Personen enthält. Derzeit sind es jede Woche 30 Personen.

