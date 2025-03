Immer mehr "Toiletten für alle" - aber nicht alle wollen sie haben

Geschlechterneutrale Toiletten haben in den vergangenen Jahren für viel Gesprächsstoff gesorgt - auch in Augsburg. Nach einem Prüfantrag von CSU und Grünen wurde 2022 beschlossen, künftig alle Neubauten der Stadt Augsburg und ihrer Töchter zusätzlich mit sogenannten Unisex-Toiletten zu versehen. Der Beschluss wird so umgesetzt und bringt laut dem Hochbauamt auch finanzielle Vorteile mit sich. Anderenorts ist ein Vorstoß gescheitert.

