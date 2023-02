Immobilientage, afa und Volt: Messe-Trio legt am Freitag in Augsburg los

Es ist eine Premiere im Messezentrum. Die Augsburger Frühjahrsausstellung afa wird mit den Immobilientagen und der E-Auto-Messe Volt kombiniert.

Es ist eine Premiere im Augsburger Messezentrum: Drei Veranstaltungen werden an drei Tagen unter einem Dach kombiniert. Am Freitag, 3. Februar, startet nicht nur die Augsburger Frühjahrsausstellung (afa), zugleich beginnen die Augsburger Immobilientage und die E-Auto-Messe Volt. Zwei Veranstalter kooperieren, auch die Messe Augsburg sitzt mit im Boot. Gemeinsames verbindet sie auch bei der Werbung. An Hauptstraßen stehen große Plakate, die auf das Messe-Trio hinweisen.

Von Freitag bis Sonntag finden afa, Immobilientage und die E-Auto-Messe Volt statt. Foto: Ulrich Wagner (Archivbild)

Die afa hat eine jahrzehntelange Tradition in Augsburg. Dieses Mal ist die Ausstellung erstmals auf drei Tage reduziert worden. 170 Aussteller werden erwartet. Zusammen mit der afa finden die Immobilientage und die E-Auto-Messe Volt statt. An allen drei Tagen bis Sonntag ist jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Einlass ist bis jeweils 17 Uhr.

Immobilientage, afa und Volt in Messe Augsburg: 350 Aussteller sind vertreten

Insgesamt sind es rund 350 Aussteller, die dabei sind. Die Veranstalter sprechen von "einer attraktiven Plattform für das Angebot aus der Region für die Region". Es gibt unterschiedliche Eingänge: Wer zur afa möchte, kommt durch den Haupteingang. Der Zutritt zu den Immobilientagen erfolgt über den seitlichen Eingang an der Messe. Die neue Veranstaltung E-Volt liegt räumlich dazwischen. Zu ihr geht es sowohl von der afa als auch von den Immobilientagen. Die Tageskarte kostet zehn Euro. Es gibt Ermäßigungen. Zudem gilt die Eintrittskarte als Ticket im Nahverkehr. Die Messe-Straßenbahnlinie 9 fährt an den Öffnungstagen im Viertelstundentakt zwischen Hauptbahnhof und Messezentrum.

Bei der Organisation sitzen drei Partner im Boot: Die Messe Augsburg kooperiert mit dem Messeveranstalter Afag Ausstellungen und Messen GmbH sowie der Firma Pro Air Medienagentur. Geschäftsführer Fabian Lohr ist verantwortlich für die Immobilientage und die E-Auto-Messe Volt. Afag-Geschäftsführer Thilo Könicke managt mit seinem Team die afa. Betont wird, dass man sich durch die Kooperation Synergieeffekte verspreche. Dazu gehörten Auf- und Abbau der Stände, aber auch die Vermarktung.

