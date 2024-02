Das Messezentrum Augsburg: Hier treffen Fachmessen auf Unterhaltungsshows

Die Messe Augsburg bietet für etliche Veranstaltungen Räume. Parken, Anfahrt und Messen 2024 - das Wichtigste zum Messezentrum finden Sie hier im Überblick.

Seit über 35 Jahren bietet die Messe Augsburg Veranstaltungen jeglicher Art an. Jedes Jahr strömen Tausende Besucherinnen und Besucher zu Konzerten, Messen und Shows in die Hallen des Messezentrums. Auch für Tagungen oder Prüfungen stehen die Räume zur Verfügung.

Messe Augsburg: Veranstaltungen 2024 in der Übersicht

So einige Veranstaltungen sind 2024 im Messezentrum geplant, darunter: Fachmessen, Shows und Konzerte. Seit der Gründung der Messe Augsburg im Jahr 1986 hat sich das Programm immer entwickelt. Einige Veranstaltungen finden regelmäßig statt. Dazu zählt etwa die "BioSüd", die Biomesse für den Fachhandel.

Das sind die Messetermine im Messezentrum Augsburg 2024 im Überblick:

2. bis 4. Februar 2024: VOLT E-Mobilität

2. bis 4. Februar 2024: afa

2. bis 4. Februar 2024: Immobilientage Augburg

20. bis 22. Februar 2024: RegioAgrar Bayern

8. bis 10. März 2024: Creativmesse

20. bis 21. März 2024: Coiltech Deutschland

23. bis 25. April 2024: Deutsche Baumpflegetage

3. bis 5. Mai 2024: Gesundheitsmesse intersana

8. Mai 2024: Firmenkontaktmesse Pyramid

18. bis 20. Oktober 2024: SuperStay Live

8. bis 10. November 2024: Spielwiesn

Für das Jahr 2025 steht bereits der Termin für die Messe "Jagen und Fischen" fest. Diese wird vom 17. bis zum 19. Januar stattfinden.

Neben Messen finden in der Schwabenhalle auf dem Messegelände auch in diesem Jahr Konzerte und Comedy-Shows statt. Neben Stahlzeit und Mark Forster treten unter anderem Monika Gruber, Mario Barth und Luke Mockridge dort auf. Im Mai finden zudem der "M-net Firmenlauf" und die "Kanzel Expo" statt. Auf der Website der Messe finden sich alle Veranstaltungen inklusive Konzerte und Shows in naher und ferner Zukunft zusammengefasst.

Messezentrum Augsburg - Anreise und Parkmöglichkeiten

Die Messe Augsburg ist verkehrstechnisch gut angebunden. Mit dem ÖPNV, per Bahn, Flugzeug oder Auto lässt sich das Messezentrum erreichen.

Adresse:

Messe Augsburg

Am Messezentrum 5

5 86159 Augsburg

Anreise

Mit dem ÖPNV

Tram-Linie 3 in Richtung Haunstetten West P+R ab Königsplatz bis zur Haltestelle Bukowina Institut/PCI

West P+R ab Königsplatz bis zur Haltestelle Institut/PCI Bus Nr. 41 in Richtung Maria Stern bzw. Bergstraße ab Königsplatz bis zur Haltestelle Messezentrum

Mit der Bahn

Ab dem Augsburger Hauptbahnhof fährt der Zug bis zur Station "Augsburg Messe". Bei der Deutschen Bahn muss als Haltestelle "Messe DB, Augsburg" eingestellt werden. Von da aus sind es noch etwa zehn Gehminuten zum Messegelände.

Mit dem Flugzeug

Ab den Flughäfen München, Nürnberg, Memmingen, Stuttgart und Augsburg gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Messe über die Schiene oder Straße zu erreichen. Die genauen Wegbeschreibungen können der Website der Messe Augsburg entnommen werden.

Mit dem Auto

Die Messe Augsburg liegt an der B17, über die gleichnamige Ausfahrt "Augsburg-Messe" ist das Messegelände zu erreichen.

Parken

Es stehen über 3000 Parkplätze um das Messegelände herum zur Verfügung. Sie sind je nach Veranstaltung ausgeschildert. Vom Parkplatz der Stadt in der Friedrich-Ebert-Straße gelangt man über eine Fußgängerbrücke direkt zum Messegelände.

Zusätzlich stehen 18 Behindertenparkplätze, Ladestationen für Elektrofahrzeuge sowie Stellplätze für Fahrräder, Wohnmobile und Busse zur Verfügung.